Guerra
Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto
La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania
EFE
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.
“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.
- Valery ya está en Zaragoza: así ha sido su llegada a la Estación Delicias y sus primeras palabras
- Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida
- BonÀrea traslada una histórica tienda para doblar su espacio: esta es su nueva ubicación
- El turismo de montaña llena los refugios del Pirineo: 'Estamos completamente desbordados
- El Gobierno de Aragón afirma que La Natividad salió de Sijena antes de 1923 y no se puede reclamar
- El pleno sale caro en Tarragona. La crónica del Nástic-Real Zaragoza (1-2)
- Chanchullos y pagos en negro por los muebles inflan el precio de la VPO en Aragón
- Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete