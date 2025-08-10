Guerra de Ucrania, hoy en directo: Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania", según el texto difundido por el Gobierno británico.

El comunicado, firmado por Von der Leyen, junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, llega días antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el próximo 15 de agosto, para abordar un posible acuerdo que termine con la guerra en Ucrania.