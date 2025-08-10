Guerra en el este de Europa
Zelenski pide a Trump que no se deje engañar por Putin en la cumbre del viernes
Europa Press
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se deje engañar por Vladimir Putin en la cumbre que mantendrá el próximo viernes con el presidente ruso en Alaska al entender que no tiene intención alguna de alcanzar una "paz justa" para terminar con la guerra.
"Entendemos que Rusia tiene la intención de engañar a América y no lo vamos a permitir", ha indicado Zelenski en un discurso vespertino en el que ha denunciado nuevos bombardeos rusos sobre la región de Zaporiyia que ha dejado 19 heridos al alcanzar una estación de autobuses.
Si bien Zelenski ha agradecido a Trump sus esfuerzos, "la única causa fundamental de esta guerra es el deseo que tiene Putin de librarla y de manipular a cualquier persona que entre en contacto con él".
"Conocemos bien a Rusia y por eso hemos conseguido resistir más de tres años de guerra a gran escala", ha añadido Zelenski, que ha resaltado el respaldo concedido por los países europeos a su anhelo de preservar la integridad territorial del país frente a las intenciones de Putin de consolidar su control sobre los territorios que se ha incorporado en el este y Crimea.
Además, Zelenski ha celebrado también "el claro apoyo" al principio de que su país debe ser un participante activo en las conversaciones de paz "como corresponde a cualquier estado independiente".
- Muere electrocutado un trabajador de 22 años en un restaurante de Las Fuentes
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- Paulino se lleva los honores. La crónica del Real Zaragoza-SD Huesca (1-1)
- Babylon, el nuevo restaurante de Zaragoza que busca triunfar en San José con sus cachopos: 'Es nuestra gran apuesta
- Real Zaragoza - SD Huesca, en directo: el Trofeo Carlos Lapetra, la última prueba de pretemporada
- Críticas a los cromos de Panini por salir un jugador del Real Zaragoza en el álbum de Primera División
- Pillada a un consejero del PP durante el pregón de San Lorenzo: 'Déjales, que están contra Pedro Sánchez
- El Real Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento del portero mexicano 'Memo' Ochoa