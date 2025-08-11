Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España el 31 de agosto

Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de ciudad de Gaza y le agradece su apoyo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, por primera vez desde que anunció su intención de tomar la ciudad de Gaza, en una conversación en la que le agradeció su "firme apoyo a Israel" desde el comienzo de la ofensiva en la Franja palestina.

La oficina de Netanyahu informó sobre esta conversación, que mantuvieron después de que el primer ministro israelí compareciera ante periodistas internacionales para defender la extensión de su ofensiva en Gaza y la toma de control de su capital, desplazando a un millón de gazatíes, decidida el pasado viernes por su Gobierno.

