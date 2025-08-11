En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, hoy en directo: JD Vance dice que ni Rusia ni Ucrania quedarán "superfelices" con el acuerdo negociado por Trump

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán este lunes por videoconferencia la reunión prevista para el viernes que viene entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin

Daños en un edificio de Ucrania tras un ataque del ejército ruso.

Daños en un edificio de Ucrania tras un ataque del ejército ruso. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents