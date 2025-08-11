Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las heridas del atentado que sufrió en junio

El senador y precandidato a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado a principios de junio en Bogotá, ha muerto este lunes en el hospital donde llevaba ingresado desde el ataque, la Fundación Santa Fe. El congresista no ha logrado superar la gravedad de las heridas que sufrió en el tiroteo que sufrió durante un acto político en el barrio Modelia de la capital colombiana. El domingo el parte médico anunció que Uribe Turbay se encontraba en "condición crítica" debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el pasado 7 de junio cuando encabezaba un mitin en un parque del barrio bogotano de Modelia. Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias 'el Costeño', considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual había quedado bajo "una medida de protección" por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.