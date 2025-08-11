Trump despliega a la Guardia Nacional en Washington DC señalando una emergencia de criminalidad inexistente

El presidente Donald Trump ha anunciado que asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y desplegará a la Guardia Nacional en la capital de EEUU, alegando un aumento de la criminalidad. Sin embargo, no solo no hay pruebas de un aumento de la criminalidad sino que los números indican lo contrario. La tasa de delitos violentos en la capital fue la más baja en tres décadas este 2024, último año entero del que se tienen datos oficiales.

Trump sostiene que el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. pasará a estar bajo control federal, amparándose en una disposición de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia que le permite asumir esa autoridad en caso de “condiciones especiales de carácter urgente”. Según la Ley de Autonomía Local, esta intervención presidencial solo puede mantenerse hasta el fin de la emergencia, un máximo de 30 días desde su inicio, o hasta que el Congreso apruebe una ley que ponga fin a la medida, lo que ocurra antes.

El Departamento de Defensa ha confirmado que se prepara la activación de varios cientos de efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para apoyar a las fuerzas policiales locales. Fuentes conocedoras de los planes de la Casa Blanca señalaron que la Administración también reasignará temporalmente a 120 agentes del FBI en Washington para tareas de patrullaje nocturno. La medida forma parte de la ofensiva de seguridad que Trump ha prometido para la capital.

Golpe de fuerza

Las nuevas amenazas de Trump de asumir el control de Washington surgieron después de un caso que, si bien anecdótico, se ha hecho viral. Edward Coristine, un ingeniero de software de 19 años y miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, fuera golpeado en un intento de robo de coche. El presidente compartió la fotografía de la víctima en redes sociales y advirtió: “Si Washington D. C. no se pone las pilas, y rápido, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad”.

Este despliegue se suma a otros ordenados por Trump. El pasado verano, envió casi 5.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para contener protestas contra redadas migratorias y proteger a los agentes federales que las ejecutaban. En su primer mandato, en 2020, también movilizó a la Guardia Nacional y a fuerzas federales para dispersar manifestaciones pacíficas del movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Floyd a manos de la policía.