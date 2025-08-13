Acto de protesta
Fiesta de "no bienvenida" a Vance en Oxfordshire donde se encuentra de vacaciones
'Que Charlbury vuelva a ser grande: ¡váyanse a casa!', se podía leer en una de las pancartas que portaba el centenar de participantes
Redacción
El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, no es bienvenido a la localidad Charlbury, al noroeste del condado inglés de Oxfordshire, donde ha decidido pasar sus vacaciones. Los lugareños se lo han hecho saber de una forma particular. Una fiesta de "no bienvenida" donde no faltó ni pastel ni música ni decorado. Unas 100 personas, en su mayoría mujeres, acudieron al acto lúdico organizado por la Coalición Stop Trump en el parque frente a la Co-op en la localidad inglesa.
"Simplemente no es bienvenido aquí", dijo Sue Moon, una terapeuta del cercano Chipping Norton, que llevaba un cartel que decía: 'Las señoras de los gatos sin hijos de Cotswold dicen que se vayan a casa', en referencia al directo desprecio de Vance hacia los demócratas, informa el diario 'The Guardian'. "No queremos tener nada que ver con gente como él", dijo, en referencia al vicepresidente.
Natasha Phillips, quien viajó 112 kilómetros desde Bath para asistir al evento anunciado como 'Baile contra Vance', portaba una pancarta que decía: "JD Vance, el tipo que intimidó a un héroe de guerra desde la comodidad de su sofá". Hacía referencia al presidente ucraniano al que, según Phillips, Vance trató de forma "repugnante" cuando visitó la Casa Blanca.
Emboscada a Zelenski
Chris Tatton, residente de Charlbury desde hace mucho tiempo y exconcejal, dijo que una de las peores cosas que había visto en toda su vida observando política fue la emboscada de Vance al presidente ucraniano. "Fue vergonzoso", abundó en consonancia con su convecina.
No faltó sentido del humor entre los particiapantes. Sirva como ejemplo una pancarta que rezaba: 'Que Charlbury vuelva a ser grande: ¡váyanse a casa!'.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez
- El Gobierno de Aragón alerta de la difusión de prácticas ilegales en el Pirineo en redes sociales
- Cuenta atrás para el eclipse del siglo: Aragón baraja una veintena de sedes para distribuir visitantes
- En Francia aseguran que Akouokou ha rechazado al Real Zaragoza