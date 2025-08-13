El Ejército de Israel aprueba la nueva ofensiva en Gaza mientras Hamás se abre a la presencia de una fuerza internacional

El Ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el "marco" para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el gabinete de seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la más habitada del territorio palestino. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, "aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza", según un comunicado militar. Paralelamente, el grupo islamista palestino Hamás "mostró flexibilidad" respecto a la presencia de una fuerza árabe e internacional en Gaza en el contexto de un acuerdo global para poner fin a la guerra, así como al futuro de la Administración de la Franja, informó este miércoles a la agencia EFE una fuente egipcia cercana a las conversaciones.

El informante, que pidió anonimato, elogió el "entendimiento" y "la atmósfera positiva" en las conversaciones que una delegación de la formación palestina mantiene desde el martes en El Cairo sobre una nueva propuesta para el alto el fuego con Israel.

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha suministrado un calendario para el ingreso de las fuerzas israelíes a la ciudad, donde se han refugiado miles de personas tras huir de ofensivas previas. Según la Defensa Civil de Gaza, los bombardeos aéreos israelíes se han intensificado los últimos días. Los planes israelíes de expandir la guerra en Gaza después de 22 meses de combates provocaron críticas internacionales y oposición interna.

"Atmosfera positiva"

"La flexibilidad mostrada por la delegación de Hamás respecto a la posible presencia de fuerzas internacionales y árabes en Gaza con tareas específicas hasta que la Policía esté equipada y se restablezca la seguridad (...) refleja un entendimiento de principios y una atmósfera positiva", dijo la fuente cercana a las conversaciones con Hamás en El Cairo.

Apuntó, por otro lado, que El Cairo "entiende" la insistencia de Hamás de mantener "el arma de la resistencia en esta fase", e indicó que "habrá un acuerdo sobre marcos específicos de la misión de las fuerzas internacionales que ingresarán a la Franja, y la naturaleza de las acciones de la resistencia, que se supone que deben adherirse a la tregua y no iniciar ataques contra las fuerzas israelíes".

La nueva propuesta, elaborada con la ayuda de Turquía, incluye la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, además de la congelación del ala militar de Hamás en el marco de un entendimiento sobre el futuro de Gaza, según dijo a EFE el martes una fuente de seguridad egipcia.

También contiene, entre otros puntos, "un mapa para el repliegue israelí en Gaza bajo supervisión árabe-estadounidense hasta que se alcance una solución para los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás", añadió.

"Desarme de la resistencia"

Según la fuente, próxima a las conversaciones, Egipto y Jordania, con la ayuda de Turquía, "presionan a Hamás para que acepte un acuerdo global que ponga fin a la guerra y conduzca, en una cierta fase, al desarme de la resistencia", en alusión a Hamás y otras formaciones palestinas operativas en Gaza.

Subrayó que funcionarios de los servicios de inteligencia egipcios "informaron a la delegación de Hamás de la propuesta integral para poner fin a la guerra a través de un acuerdo de dos fases; la primera incluye un acuerdo para un intercambio de todos los rehenes y, segundo, un mecanismo para garantizar la seguridad de Gaza en el futuro".

Expertos respaldados por la ONU han advertido de una hambruna en el territorio, donde Israel ha limitado drásticamente la entrada de ayuda humanitaria. El ataque de Hamás de octubre de 2023 que desató la guerra causó la muerte de 1.219 personas, según un balance de AFP basado en cifras oficiales. La ofensiva israelí ha matado al menos 61.599 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.