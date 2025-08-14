Suceso en Francia
Hallados cuatro cadáveres en una misma zona del río Sena, cerca de París
El pasajero de un tren de cercanías vio por la ventana del vagón un cuerpo flotando en el río y avisó a los servicios de emergencias, que hallaron otros tres muy cerca
Redacción
Cuatro cadáveres han aparecido este miércoles en el río Sena, en las afueras de París, muy cerca unos de otros. La policía judicial de la capital francesa está investigando los hechos para averiguar las extrañas circunstancias de estas muertes.
El encuentro se ha producido a la altura de Choisy-le-Roi, cerca de la capital francesa. Fue un pasajero de un tren de cercanías de la línea REC C quien, por la ventana del vagón, vio un cuerpo flotando en el río, según medios franceses como 'Le Parisien'.
El viajero avisó a los servicios de emergencia, que enseguida se desplazaron hasta el lugar indicado. Fue entonces cuando la policía y los bomberos encontraron cuatro cuerpos a pocos metros unos de otros. Los cuerpos son de cuatro hombres aún sin identificar: tres iban vestidos y uno iba desnudo.
Atrapado entre las ramas
El primer cadáver localizado fue sobre el que advirtió el pasajero del tren. Poco después, encontraron otro cuerpo a unos 50 metros del primero; el tercero, algo más allá, atrapado en unas ramas, y un cuarto arrastrado por la corriente.
De acuerdo con los primeros indicios, llevaban varios días sumergidos, estaban en un estado avanzado de descomposición y aparentemente no presentan signos de violencia.
Los cuatro cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Forense de París para identificarlos y realizarles la autopsia que les permita determinar las causas de este hallazgo.
El alcalde de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, ha declarado a 'Le Parisien' que podrían haber sido arrastrados por la corriente desde bastante lejos, pero que eso no explica por qué fueron encontrados unos tan cerca de otros.
