En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La reunión virtual se produce a iniciativa del canciller Merz, con otros cinco aliados europeos y ante la cita de Alaska con Putin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania
La cita tendrá lugar, nada más y nada menos, que en una instalación militar estadounidense que jugó un papel fundamental a la hora de contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría del siglo XX, vigilando la actividad militar en la superpotencia vecina. Que en la actualidad alberga componentes fundamentales del poderío aéreo estadounidense, como los cazas furtivos F-22 Raptor, que, hoy por hoy, Washington ni siquiera permite exportar a países aliados. Los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán este viernes en la remota y secreta base aérea Elmendorf-Richardson, en las afueras de la localidad de Anchorage, la más populosa ciudad de Alaska, para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania, y con el temor, verbalizado por los aliados europeos y el propio país eslavo, de que Washington acabe realizando concesiones a la parte rusa que comprometan tanto la seguridad en el continente como la capacidad de Kiev de defenderse ante el invasor ruso.
La ONU advierte de que el nuevo plan de Israel "no es una expansión más de asentamientos"
La ONU advirtió hoy de que el nuevo plan de asentamientos al este de Jerusalén aprobado hoy por Israel "no es una expansión más" porque supondrá "cortar el norte del sur de Cisjordania", dijo hoy el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria. La Administración Civil de Israel en Cisjordania (un órgano gubernamental en el territorio ocupado) dio hoy luz verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización del enclave. Dujarric dijo que esos planes venían agravados por la declaración del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien interpretó que "entierran la idea de un Estado palestino y continúan los muchos pasos que estamos dando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto (sobre Cisjordania)". "Llamamos a revertir este proceso", dijo Dujarric, quien repitió la posición inamovible de la ONU con respecto a los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este: "Van contra la legalidad internacional, consolidan la ocupación y alejan aún más la perspectiva de la solución de dos Estados". La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó el 19 de julio de 2024 que la ocupación israelí de Cisjordania es ilegal y apeló a Israel a devolver las tierras y propiedades inmuebles a los palestinos desplazados por la ocupación y garantizar que vuelvan a sus hogares, evacuar a todos los colonos de los asentamientos y desmantelar el muro de separación construido en territorio ocupado. Sin embargo, ni ese fallo ni los múltiples llamamientos procedentes de la práctica totalidad de la comunidad internacional han frenado a Israel en su política de construcción y ampliación de asentamientos. Actualmente cerca de 700.000 colonos viven en estos asentamientos, lo que dificulta enormemente la perspectiva de un futuro Estado palestino.
Los rusos no esperan avances en la cumbre de Putin y Trump en Alaska, según una encuesta
Solo un 20 % de los rusos cree que la cumbre entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska (EEUU) acabará con acuerdos que permitan "resolver y detener" el conflicto en Ucrania, según una encuesta publicada este jueves, a un día de la reunión entre los dos mandatarios. Una cuarta parte de los encuestados opina que las negociaciones "llevarán a un callejón sin salida" y no darán lugar a ningún acuerdo, según el sondeo, citado por el diario Kommersant. Un 2 % considera además que la cumbre puede ser cancelada en cualquier momento. A la vez, un 34 % de los ciudadanos opina que la situación tras la reunión de Putin y Trump "será mejor que ahora". Y el 45 % simplemente no espera ningún cambio a raíz de las negociaciones que tendrán lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage. El Kremlin afirmó horas antes que los líderes de Rusia y EEUU hablarán en la cumbre de mañana de los "asuntos más complejos", pero no firmarán ningún documento. Trump afirmó este jueves que hay "un 25%" de probabilidad de que la reunión con Putin no prospere. Se trata del primer encuentro entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.
Trump abre la puerta a que líderes europeos participen en una cumbre con Putin y Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este jueves la puerta a que algunos líderes europeos participen en una futura cumbre con los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, después del encuentro que mantendrá con el ruso en Alaska. "Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, y quizás traigamos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé", explicó ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El Papa pide el fin de las armas en Ucrania
El Papa León XIV ha pedido el fin de las armas en Ucrania y soluciones al hambre en Gaza, como ha expresado en un encuentro con periodistas a su llegada a Villa Barberini, en Castel Gandolfo, donde pasará un segundo periodo de descanso estival, hasta el 19 de agosto. Según recoge 'Vatican News', el Papa se ha referido a la próxima cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin, y ha señalado que "hay que buscar siempre el alto el fuego, acabar con la violencia, con tantos muertos", por lo que ha llamado a "ponerse de acuerdo" para frenar el conflicto.
Trump sugiere que Zelenski podría unirse a cumbre de Alaska si reunión con Putin va bien
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, en ese lugar transcurre satisfactoriamente. "No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes, e incluiremos la posibilidad, porque sería mucho más fácil, de quedarnos en Alaska", dijo Trump en una entrevista con la cadena de radio Fox News. El mandatario republicano insistió en que una cumbre trilateral, que incluiría a Zelenski, solo se producirá si la reunión con Putin va bien. Trump ya reveló el miércoles que su deseo es que el encuentro de los tres se produzca casi inmediatamente después del cara a cara que el estadounidense tendrá con el jefe del Kremlin en Anchorage (Alaska). En la entrevista con Fox News, explicó que todavía no ha hablado con el líder ucraniano sobre esa posible segunda reunión porque puede que no se produzca.
Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería de la región rusa de Volgogrado
Una refinería de la región rusa de Volgogrado, en el sur del país, ha sufrido este jueves de madrugada un incendio como resultado de un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el gobernador de la zona, Andrei Bocharov. El incendio se desató después de que los sistemas de defensa antiaérea de Rusia intentasen repeler un "ataque masivo", lo que provocó que cayesen restos de los artefactos sobre las instalaciones y se derramase petróleo.
Trump y Putin comparecerán juntos ante los medios tras su reunión en Alaska
Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, comparecerán juntos en una rueda de prensa al término de la reunión que mantendrán el viernes en Alaska, una cita inédita que tendrá como punto central de la agenda el acercamiento de posturas para reslver el conflicto en Ucrania. Un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha brindado este jueves detalles de unos preparativos que "han entrado en su fase final", fruto de una organización que ha descrito como "intensa" y que ha combinado, según ha explicado, el habitual componente político de este tipo de citas con otras cuestiones de índole logística como puedan ser los visados.
Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska entre Trump y Putin
El primer ministro británico, Keir Stammer, recibe este jueves en Londres al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, antes de la esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania. Starmer espera recibir a Zelenski en su residencia oficial del 10 de Downing Street sobre las 9.30 hora local (10.30 horas en España), según adelantan este jueves los medios británicos.
Zelenski agradece a Merz las reuniones virtuales con Trump sobre Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este miércoles al canciller alemán, Friedrich Merz, la organización de las reuniones virtuales con líderes europeos y el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, mantenidas este miércoles a iniciativa del germano.
"Estoy agradecido al canciller alemán Friedrich Merz por acoger este formato especial de conversación entre Europa y Estados Unidos", dijo Zelenski en un mensaje publicado en la red social X que acompañó de una foto en la que él y el líder del Gobierno germano se saludan junto a un helicóptero en la Cancillería Federal.
"En Europa compartimos la misma visión de los principios fundamentales que pueden garantizar la dignidad y la seguridad de los europeos. Estamos cooperando de manera constructiva con Estados Unidos. Estamos preparando medidas conjuntas", señaló Zelenski.
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- Iván Azón se marcha al Ipswich Town de la Segunda División inglesa: Cómo afecta al Real Zaragoza
- No había pasado en 40 años', este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por 'maltratar las fiestas populares
- El mercado se enrevesa para Txema Indias y el Real Zaragoza: 'Tranquilo no estoy. Si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos
- Enriscado en la montaña: 'Hice todo lo que no se tiene que hacer
- La ola de calor pasa factura a los bares: 'En mayo pagamos 900 euros de aire acondicionado y en julio, 2.500