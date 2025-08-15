Trump recibe a Putin con alfombra roja para su cumbre bilateral en Alaska

El presidente presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), donde tendrá lugar un esperado encuentro bilateral del que el norteamericano quiere arrancar un alto el fuego en Ucrania.

Trump espero a que el Il-96 de Putin llegara a la pista, tras ser escoltados por dos F-35, para recibirlo con un apretón de manos y de manera afable a los pies de su avión, al que se le extendió una larga alfombra roja.

Trump posó a Putin a los pie del avión flanqueado por cuatro F-22, al tiempo que EFE pudo constatar que varios bombarderos estratégicos avanzados B-2 estaban en las inmediaciones a la vista del presidente ruso, que es buen conocedor del papel estratégico de esta base para contrarrestar la proyección de fuerza rusa.

Ambos se subieron a la 'Bestía', el coche blidando del presidente de Estados Unidos para iniciar su agenda de trabajo.

Putin, que no visita EEUU desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que EE.UU. suministro a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatario, no se retrasó e su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

Putin estará acompañado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; el ministro de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.