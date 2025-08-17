Conflicto en Oriente Próximo
Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza
Familiares de secuestrados en la franja convocan una hornada de huelga en Israel y piden a Netanyahu un acuerdo por la liberación de sus parientes y que acabe con la guerra
EFE
Varios grupos de manifestantes israelíes han bloqueado este domingo algunas de las principales autopistas de Israel para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Los manifestantes han bloqueado la autopista 1, que conecta Jerusalén y Tel Aviv, con neumáticos ardiendo colocados en ambas direcciones. Los bloqueos afectaron también a las autopistas 4 y 6.
Las protestas marcan el inicio de un día de huelga nacional convocada por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.
Esta mañana, en una rueda de prensa para dar comienzo a la huelga, algunos familiares de secuestrados y de asesinados en los ataques de Hamás del 7 de octubre han pedido al Gobierno israelí un acuerdo completo. Reclaman que ese pacto sirva para liberar a todos los rehenes en el enclave y ponga fin a la guerra en Gaza.
"Sin estas condiciones, sabemos que el otro lado no va a aceptar", dijo Naomi Abir, la madre de un joven con doble nacionalidad estadounidense e israelí que fue asesinado en el festival de música Nova, en declaraciones recogidas por la prensa local.
- El pueblo más frío de España en agosto está en Aragón: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros
- El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia
- La impresionante ruta circular entre ríos y embalses por uno de los lugares más bonitos del Pirineo
- Último adiós a Javier Lambán en Ejea
- Poca oferta y precios desorbitados: alquilar un piso en el anillo de Zaragoza ya cuesta casi lo mismo que en la capital
- Los versos de Serrat despiden a Lambán en un pequeño e íntimo acto en Ejea de los Caballeros