Guerra en Ucrania

Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

"Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales", adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / Laurie DIEFFEMBACQ / Europa Press

EFE

Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.

"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

