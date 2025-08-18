En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Israel anuncia el desmantelamiento de una "célula de Hamás" en un ataque contra un cementerio en Jan Yunis
El Ejército de Israel ha anunciado este lunes el desmantelamiento de una "célula de Hamás" como consecuencia de uno de sus ataques perpetrados la semana pasada contra un cementerio situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.
Así, ha especificado que la supuesta célula al completo --formada por varios hombres armados-- ha sido "neutralizada", según un comunicado difundido por las propias Fuerzas Armadas israelíes.
En este sentido, han explicado que el ataque se produjo después de que los militares de la brigada Kfir detectaran a varios "operativos de Hamás" durante una serie de "labores de reconocimiento" en las inmediaciones del cementerio.
Los hutíes confirman el lanzamiento de un misil contra Israel
Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la tarde de este domingo el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto Ben Gurión, en la localidad israelí de Tel Aviv, horas después de que el Ejército de Israel haya llevado a cabo un ataque contra una central eléctrica ubicada a las afueras de la capital de Yemen, Saná, utilizada por el grupo fundamentalista.
El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha informado a través de su canal de Telegram de una "operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Lod --término con el que denominan al aeropuerto Ben Gurión--, en la región ocupada de Yaffa, utilizando un misil balístico hipersónico, el Palestina 2".
Como viene siendo habitual, ha celebrado que la operación "logró su objetivo y provocó que millones de grupos de sionistas usurpadores huyeran a refugios, suspendiendo así las operaciones del aeropuerto".
Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo de rehenes en Gaza
Varios grupos de manifestantes israelíes bloquearon este domingo algunas de las principales autopistas de Israel para exigir un acuerdo que permita liberar a los rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza. Los manifestantes bloquearon la autopista 1, que conecta Jerusalén y Tel Aviv, con neumáticos ardiendo colocados en ambas direcciones, según puede verse en imágenes compartidas en grupos israelíes prodemocracia y en varios medios locales. Los bloqueos afectaron también a las autopistas 4 y 6.
Israel reanudará el envío de tiendas y refugios a Gaza tras cinco meses de bloqueo
El organismo militar israelí COGAT, encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, anunció este sábado que reanudará a partir del domingo el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la Franja de Gaza, después de más de cinco meses de prohibición de estos envíos. "De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de Israel para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto", indicó COGAT en un comunicado.
Israel mata a 62 gazatíes el viernes, 26 buscando ayuda humanitaria, según Hamás
Al menos 62 gazatíes murieron el viernes por ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos 26 que fallecieron mientras buscaban ayuda humanitaria, según informó este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance diario correspondiente al día anterior. Ese día, 385 heridos ingresaron en los hospitales de Gaza, según las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás.
Israel lleva a cabo una nueva oleada de ataques contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha llevado a cabo este viernes una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar y subterránea del partido-militar chií Hizbulá en la ciudad de Nabatiye pese al alto el fuego pactado entre las partes el pasado mes de noviembre. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa israelíes, Avichai Adraee, ha detallado que en esta zona del sur del país vecino se habían detectado "actividades militares", lo que constituye "una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", si bien por el momento no hay cifras de víctimas.
El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques de Hamás en Rafah
El Ejército israelí ha informado de la muerte de Naser Musa, responsable de la preparación de ataques en la brigada del Hamás en Rafah durante un bombardeo llevado a cabo en Jan Yunis, en el sur del enclave palestino. Musa era un colaborador cercano del comandante de la Brigada Rafah del ala militar de Hamás, Mohamad Shabana, quien murió junto al líder de la milicia en Gaza, Mohamed Sinwar, tras un ataque perpetrado el pasado mes de mayo en el sur de la Franja.
Las autoridades de Gaza elevan a más de 61.800 los muertos por la ofensiva israelí
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han estimado este viernes que más de 61.800 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 51 fallecidos más en las últimas 24 horas. En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 61.827 muertos y 155.275 heridos (369 desde el jueves) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.
Israel bombardea presuntas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano
Israel bombardeó este jueves al menos dos áreas del sur del Líbano, donde aseguró haber tenido como objetivo instalaciones pertenecientes al grupo chií libanés Hizbulá, en medio de las nuevas políticas adoptadas para el desarme del movimiento. Cazas israelíes lazaron esta noche al menos dos ataques contra la zona de Jouret Khader al Qatrani, en Jezzine, y alcanzaron al mismo tiempo el área de Wadi Barghaz, en Hasbaya, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), sin ofrecer más detalles. Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que sus fuerzas bombardearon varias infraestructuras subterráneas de Hizbulá en la región meridional del país vecino, donde considera la presencia de este tipo de instalaciones como una violación "flagrante" del acuerdo de alto el fuego.
El cardenal italiano Zuppi leyó los nombres de los 12.000 niños israelíes y palestinos asesinados
El cardenal italiano Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal italiana, leyó este viernes durante un acto que duró casi una hora los nombres de los más de 12.000 niños israelíes y palestinos asesinados hasta el 15 de julio para concienciar sobre el dolor y la injusticia de estas muertes. "Hind, de 4 años; Kfir, de unos meses; Jumaa, de 7 años; Nur, de 1 año; Ibrahim, de 12 años; Jamal, de 6 años y Mohammed, de 2 años....", comenzó el también arzobispo de Bolonia (centro) frente a la iglesia de Casaglia, en la localidad de Monte Sole, escenario de una de las masacres de civiles más brutales de la Segunda Guerra Mundial, donde en 1944 los nazis asesinaron a 770 civiles, 216 de ellos niños. "Cada nombre de un niño asesinado es una súplica a Dios, pero también a la humanidad, para que nos dejemos tocar por la injusticia", dijo Zuppi. Y agregó: "Y luego, porque no son números, son personas, continuarán resonando durante muchas horas, convirtiéndose en una oración insistente por un fin y para que se elija el camino del alto el fuego y la paz. Esperamos que esto conduzca a respuestas apropiadas. El sufrimiento de los niños debe sentirse profundamente".
- El Real Zaragoza compite, pero se vuelve de San Sebastián con derrota en el debut (1-0)
- Volar al peor aeropuerto de Europa es posible desde Zaragoza: 'Es viejo y nada cómodo
- Stellantis Figueruelas vuelve a la carga con la vista puesta en la recuperación del turno de noche
- Pedro Sánchez mete mano en la Seguridad Social: los mayores de 52 años tendrán derecho a cobrar la pensión de orfandad
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública
- Jorge Fernández confiesa el número de concursantes de la Ruleta con las que se ha liado
- El bonito nombre de niña que es exclusivo de Aragón: solo lo tienen 43 personas
- La llegada de nuevas industrias evidencia la falta de infraestructuras en polígonos