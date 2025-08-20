Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Trump dice que sin el ataque de EE.UU. Irán habría tenido armas nucleares en "cuatro semanas"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que si su país no hubiera bombardeado instalaciones del programa nuclear iraní el pasado 21 de junio, Teherán hubiera tenido armas nucleares en cuatro semanas y que los ayatolás "las habrían usado".
"Por cierto, creo que habrían tenido armas nucleares en un período de cuatro semanas", dijo Trump en el cierre de una entrevista en el programa radial del analista conservador Mark Levit, transmitido en su propia página digital.
El comentario del mandatario estadounidense es en referencia a la "Operación Martillo de Medianoche" ejecutada por la Fuerza Aérea norteamericana sobre tres instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, como respuesta a los ataques de Irán contra Israel, que bombardeó en primera instancia estos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.
Israel exige liberar a todos los rehenes, frente al acuerdo parcial aprobado por Hamás
Israel exige la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos) en línea con su política "coherente" al respecto, frente al acuerdo de liberar a parte de los cautivos aceptado por Hamás y sobre el que el Gobierno israelí aún tiene que pronunciarse, informó este martes un alto responsable político israelí.
La fuente explicó, en una declaración sobre las negociaciones para un posible alto el fuego en la Franja palestina, que "la política de Israel es coherente y no ha cambiado". "Israel exige la liberación de todos los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra", añadió sobre los cinco puntos que el Gobierno israelí aprobó hace más de una semana junto a su plan de expandir la ofensiva en Gaza y ocupar su capital y otras zonas costeras, desplazando a más de un millón de personas al sur. "Estamos -añadió la fuente, que pidió anonimato- en la fase final de toma de decisiones de Hamás y no dejaremos a ningún rehén atrás".
Hamás aceptó propuesta de tregua "casi idéntica" a otras asumidas por Israel
Catar, uno de los mediadores junto a Egipto y Estados Unidos para un alto el fuego en la Franja de Gaza, aseguró este martes que la propuesta aceptada por el grupo palestino Hamás es "casi idéntica" a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.
"La respuesta de Hamás a la propuesta fue muy positiva, casi idéntica a la de Israel. No entraremos en detalles aún. Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98 % de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.
"Sin embargo, aún esperamos la decisión final de Israel", aseveró el diplomático, que consideró esta propuesta como "la mejor opción posible en los esfuerzos por poner fin al derramamiento de sangre" en el enclave palestino.
"En Gaza han sido asesinados más cooperantes que en cualquier otra guerra"
En los más de 22 meses de ofensiva israelí en Gaza han sido asesinados más cooperantes que en cualquier conflicto previo, denunció este martes la Media Luna Roja Palestina (PRCS, en inglés) coincidiendo Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
"Palestinos en misiones humanitarias y trabajadores humanitarios han sido blanco de ataques deliberados en Palestina. Cooperantes palestinos han sido asesinados más que en cualquier otra guerra", dijo en un video mensaje el presidente de esta organización, Younis Alkhatib.
"Ningún Estado debe gozar de impunidad, ningún Estado debe estar por encima de la ley. La comunidad internacional tiene la obligación de proteger a los trabajadores humanitarios y de poner fin a la impunidad", añadió.
Tres personas mayores mueren por desnutrición en Gaza
Tres personas mayores fallecieron el lunes por desnutrición en la Franja de Gaza, informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave en su recuento diario de víctimas, que recoge cifras del día anterior.
Las tres personas tenían más de 60 años, según precisó Sanidad a EFE, una de ellas murió en el Hospital Shifa (en la ciudad de Gaza, norte del enclave) y las otras dos en el Hospital Naser (sur).
Con estos casos, el número de fallecidos por desnutrición en Gaza asciende a 266, de los cuales 112 son niños, de acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad gazatí.
Israel mata al menos a 25 gazatíes en ataques durante la madrugada del martes
El Ejército israelí mató al menos a 25 gazatíes durante la madrugada del martes, según fuentes médicas, en el bombardeo contra tiendas de campaña en la sureña Jan Yunis y a al menos ocho personas que aguardaban el reparto de ayuda, entre otros ataques.
Según fuentes del Hospital Naser, ocho personas murieron en el bombardeo contra tiendas de campaña en la zona de Al Mawasi, en Jan Yunis, donde se refugiaban personas desplazadas; mientras que el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, informó de la llegada de cinco cadáveres, entre ellos tres niños, tras el bombardeo contra otra tienda en la zona de Al Bassa.
Entre los muertos que aguardaban el reparto de ayuda, al menos dos de ellos murieron en el ataque israelí contra un grupo de ciudadanos cerca del puesto de control de Zikim, en el norte de Gaza, donde al menos otro medio centenar de personas resultó herido, según Wafa.
Muere un periodista palestino víctima de un bombardeo de Israel sobre ciudad de Gaza
Un periodista palestino ha muerto este lunes víctima de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el barrio de Sabra, en el sur de ciudad de Gaza, que se ha saldado con al menos otro fallecido y varios heridos.
La cadena de televisión palestina PalToday ha confirmado en su cuenta de la red social X que el fallecido es Islam al Komi, quien en la víspera hizo un llamamiento "urgente" en su cuenta de la red social Facebook pidiendo ayuda.
"Les suplico por Dios y les pido compasión y un gesto humano y paternal para que nos brinden asistencia a mí y a mi familia", reza la carta en la que denuncia "la difícil situación de la vida en Gaza, las duras condiciones y las necesidades básicas, que no puedo cubrir".
Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, Qatar y Egipto, para la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 62.000 personas por la ofensiva israelí. "Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes", reza un breve comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo islamista.
Netanyahu dice que Hamás se encuentra bajo una fuerte presión para cerrar un acuerdo
Jerusalén, 18 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que "Hamás se encuentra bajo presión atómica" para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes, después de que varias fuentes indicaran que el grupo palestino, que aún no se ha expresado por vía oficial, ha aprobado la última propuesta de alto el fuego. "Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamás se encuentra bajo presión atómica", dijo Netanyahu en un vídeo mensaje tras reunirse con una división de soldados en Gaza y con el ministro de Defensa, Israel Katz. Por su parte, Katz achacó la respuesta positiva de Hamás a la presión israelí "de conquistar" ciudad de Gaza, contra la que Israel ha intensificado sus bombardeos pese a que en ella se refugian un millón de personas. "Vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamás se mostró reacio a negociar ningún acuerdo para la liberación de rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían acercado, de repente está sobre la mesa", dijo Katz en un comunicado tras la misma reunión. "La razón es clara: solo el temor de Hamás a que tengamos la intención seria de conquistar Gaza lo motiva a negociar", añadió, pese a que en el pasado Hamás ya ha dado luz verde a borradores de propuesta que luego han sido considerados inaceptables por Israel.
Los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza convocan una nueva jornada de protestas para el domingo
Los familiares de los rehenes de la Franja de Gaza han convocado una nueva jornada de protestas para este domingo con el objetivo de presionar al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a que acepte un alto el fuego para facilitar el regreso a Israel de los secuestrados en el enclave por las milicias palestinas. Bajo el lema 'Israel se para de nuevo', los seres queridos de los rehenes han informado de que se llevarán a cabo numerosas actividades durante todo el día en el marco de una jornada de huelga general que culminará con una gran manifestación en la ciudad de Tel Aviv.
