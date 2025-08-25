Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Aumentan a seis los muertos por la oleada de ataques de Israel contra Yemen

El número de víctimas por la ola de bombardeos ejecutada este domingo por el Ejército israelí contra Yemen, donde ha alcanzado dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible, ha aumentado a seis muertos y 86 heridos, según ha indicado el Ministerio de Sanidad del Gobierno hutí.

Así lo ha anunciado su portavoz, Anees Alasbahi, en su cuenta de la red social X, donde ha precisado que se trata de un balance definitivo que los damnificados incluyen siete menores y tres mujeres, mientras que 21 de ellos se encuentran en estado crítico.