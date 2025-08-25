En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las autoridades ucranianas anuncian la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Trump reitera su apoyo a una paz duradera en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su apoyo a una "solución negociada que conduzca a una paz duradera" en Ucrania en una carta que envió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por la celebración de sus 34 años como país independiente.
"El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al celebrar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", escribió Trump en la misiva, que publicó Zelenski en su cuenta de X.
El mandatario estadounidense quiso extender "sus mejores deseos" a todo el pueblo ucraniano en el día que celebran 34 años de independencia de la Unión Soviética en medio de la guerra con Rusia.
Ucrania anuncia la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk
Las autoridades ucranianas han informado este domingo de la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk, escenario habitual de avances lentos de las fuerzas militares rusas.
En concreto, las Fuerzas Armadas ucranianas han capturado las localidades de Mijailivka, Zeleni Hai, Volodimirivka y Novomijailivka, según ha informado el Ministerio de Defensa.
"Estoy activo en las zonas de combate. El frente de Pokrovsk es el más difícil, donde la defensa de la independencia ucraniana y la bandera ucraniana no son solo palabras vacías, sino que nos arriesgamos a diario por algo muy real", ha destacado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en un mensaje publicado en Facebook en el que recoge los avances ucranianos.
Canadá, Suecia y Noruega anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, han aprovechado su visita a Ucrania con motivo de las conmemoraciones del Día de la Independencia ucraniano para anunciar nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Kiev, respectivamente.
Carney ha confirmado que su país entregará ayuda militar por 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.200 millones de euros) en concepto de "aviones no tripulados, vehículos acorazados y otros recursos críticos" para la guerra con Rusia. Los drones, por ejemplo, se fabricarán en Ucrania y en Canadá con tecnología y suministros canadienses.
"Ucrania está en primera línea en la lucha por la libertad y la soberanía. Tras tres años de guerra, los ucranianos necesitan urgentemente más equipo militar", ha declarado Carney durante su visita, acompañado del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Vance dice que EE.UU. no descarta poner sanciones a Rusia para alcanzar la paz en Ucrania
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo este domingo que no está descartado imponer nuevas sanciones a Rusia para presionar al presidente Vladímir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania.
"No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso", dijo Vance en una entrevista al medio NBC.
El vicepresidente anotó que los rusos no quieren un alto el fuego por razones complejas.
El Rey traslada a Zelenski su compromiso con la "integridad territorial" de Ucrania en el Día de la Independencia
El Rey Felipe VI ha trasladado este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, su compromiso con la "integridad territorial y la soberanía" de Ucrania, así como sus deseos de paz, en la felicitación que ha enviado al mandatario internacional con motivo del 34º aniversario de la independencia de la Unión Soviética.
En la felicitación, que ha hecho pública Zelenski en la red social X, el monarca ha expresado, junto al Gobierno y el pueblo español, su más "cordial y sincera felicitación" por el Día de la Independencia, "en estas difíciles circunstancias" para el país.
"Mi compromiso con la integridad territorial y soberanía de Ucrania, así como mis deseos de paz para el querido pueblo ucraniano", ha indicado el Rey.
Lavrov pone en duda que Trump impulse un rápido fin de la guerra en Ucrania
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, puso en duda el impulso del presidente de EE. UU., Donald Trump, para alcanzar la paz en Ucrania debido a las diferencias entre Moscú y Kiev, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC publicada este domingo.
En ese sentido, Lavrov anotó que no había ninguna reunión prevista entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, y que siguen sin resolverse cuestiones clave, como las garantías de seguridad para Ucrania y las disputas territoriales.
"Putin está listo para reunirse con Zelenski cuando la agenda esté lista para una cumbre. Y esta agenda no está lista en absoluto", precisó Lavrov a cuenta de una reunión que el lunes Trump aseguró estar ya organizando.
Comienzan a vender camisetas en Rusia con la foto de Putin y Trump en Alaska
Los gigantes de comercio electrónico ruso - WB y Ozon - han comenzado a vender en sus plataformas camisetas con el saludo de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente cumbre en Alaska.
Las prendas cuestan alrededor de 800 rublos, unos 10 dólares.
Además, en las tiendas digitales se pueden adquirir cuadros con la imagen de Putin y Trump caminando sobre la alfombra roja en Anchorage.
Rusia y Ucrania anuncian un nuevo intercambio de un total de 292 prisioneros de guerra
El Ministerio de Defensa de Rusia y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han informado este domingo de la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra a cambio de otros tantos militares rusos.
"El 24 de agosto 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados", ha informado el Ministero de Defensa ruso en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. Los militares rusos "recibirán tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso". Los militares rusos están ya en territorio de Bielorrusia y reciben "la atención psicológica y médica necesaria".
Además, ocho "ciudadanos de rusos residentes en la región de Kursk" y que habían sido "ilegalmente detenidos por el régimen de Kiev", han regresado y volverán a sus casas. Estos ciudadanos rusos habrían sido apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia rusa de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aclaró este domingo que para sus ataques con armas de largo alcance en territorio ruso, Ucrania solo emplea armamento de producción nacional, después de que The Wall Street Journal informase ayer de que desde la pasada primavera Washington ha vetado los ataques con misiles de largo alcance estadounidenses. "Hoy día, para ser sinceros, usamos nuestras armas de largo alcance de producción nacional. Y recientemente, para ser sinceros, no hemos discutido estos asuntos con EE. UU.", dijo en una rueda de prensa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en Kiev.
Ataques de Ucrania
El ataque con drones contra instalaciones en el puerto ruso de Ust-Lugá, en el Golfo de Finlandia, que se produjo en la madrugada de este domingo, ha sido reivindicado por fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según informó la agencia Ukrinform. El objetivo fue una terminal de Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia.
- 40 años de la caravana de mujeres de Plan: 'Veníamos contentas, a pasarlo bien
- El Real Zaragoza muestra todas sus debilidades defensivas y vuelve a caer frente al Andorra (1-3)
- La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror
- Acuerdo cerrado con Insua, que será el octavo fichaje del Real Zaragoza
- El Banco Santander impulsa en Zaragoza la construcción de 312 viviendas junto al Gállego en Santa Isabel
- Una vecina de Zaragoza reconoce por la calle a su agresor sexual y acaba detenido
- Contini: 'Yo pensaba que Gabi sería entrenador, pero él no lo pensaba de mí
- Víctor Serrano: 'Estamos valorando que la propuesta de Vía Hispanidad sea más comedida y pueda satisfacer a los vecinos