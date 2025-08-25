Oriente Próximo
Aumentan a 14 los muertos en el ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza, entre ellos tres periodistas
La ofensiva se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro hospitalario recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban los fallecidos Hossam Al Masri, Mohamed Salama y Mariam Abu Daqqa
EFE
Al menos 14 personas, entre ellos 3 periodistas, murieron este lunes en el ataque israelí al hospital Nasser del sur de Gaza, según los últimos datos de este centro médico y del Ministerio de Sanidad gazatí.
Además, al menos un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, falleció en el ataque, informó esta organización en un comunicado, que reportó siete heridos más entre sus trabajadores "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos".
El ataque se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban Hossam Al Masri, que trabajaba como independiente para la agencia de noticias Reuters; Mohamed Salama, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera, y Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias y televisiones internacionales.
"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, que reportó "numerosos heridos".
El último dato de muertos de Sanidad se sitúa en ocho personas, pero fuentes del complejo Nasser aumentaron los fallecidos a catorce.
En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad se puede ver a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.
Consultado sobre el asunto por EFE, el Ejército israelí respondió que "está averiguando" lo ocurrido.
