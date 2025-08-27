Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Un ataque de Israel contra una base militar siria deja al menos seis soldados muertos

Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto a consecuencia de dos ataques con dron perpetrados este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una localidad al sur de Damasco, la capital del país.

Los ataques del Ejército israelí han tenido lugar cerca del municipio de Kisweh, ubicado en las inmediaciones de la carretera que une Damasco y la región de Sueida (suroeste), según ha indicado la cadena de televisión siria Al Ikhbariya.