Trump revoca la protección del servicio secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un memorando que, a partir del próximo lunes, revoca la protección del servicio secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, a quién derrotó en las elecciones presidenciales del pasado octubre, según ha adelantado la cadena CNN.

Los vicepresidentes suelen recibir seis meses de protección tras dejar el cargo. La de Harris debía concluir en julio. No obstante, antes de abandonar la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden extendió esa cobertura.

"La vicepresidenta agradece al Servicio Secreto de EEUU su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad", ha declarado Kirsten Allen, su asesora principal, en un comunicado compartido con medios estadounidenses como The New York Times. Harris se embarcará próximamente en una gira por el país para promocionar 107 días, libro en el que relata su fallida campaña presidencial.

Trump ha aprovechado su regreso al poder para cancelar la protección a los hijos de Biden, Hunter y Ashley, pero también a algunos de sus antiguos aliados. Entre ellos, destacan Mike Pompeo y John Bolton, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional respectivamente en su primer gabinete. Ambos fueron blanco de un intento de asesinato frustrado por parte de Irán, según el Departamento de Justicia, pues jugaron un rol crucial en la operación militar que acabó con la vida del alto comandante militar iraní Qasem Soleimani a principios de 2020.

