Arresto domiciliario
Bolsonaro "no quiere alimentarse" en vísperas de su juicio por golpismo, según su hijo
El expresidente de Brasil se encuentra con crisis de hipo y vómito, informan sus familiares
AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no tiene ganas de alimentarse y continúa presentando un cuadro de vómitos, a pocos días de conocer su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo, dijo este viernes su hijo y concejal, Carlos Bolsonaro. "El viejo está demacrado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto", dijo en X el segundo de los cinco hijos del líder conservador.
Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple prisión domiciliaria desde hace casi un mes en la capital brasileña y debe usar tobillera electrónica, restricciones impuestas en el marco de una investigación por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra. El líder de la derecha brasileña es acusado de ser la cabeza de una "organización criminal" que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria electoral en 2022.
La corte suprema decidirá el veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre. Bolsonaro, que clama su inocencia, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El ex jefe de Estado (2019-2022) sufrió de hipo y vómitos en julio, síntomas de renovados problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.
Debido a esa crisis, en agosto se realizó exámenes médicos que revelaron que había tenido recientemente dos neumonías. En abril había sido sometido a una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal, en una de varias intervenciones desde la puñalada. Bolsonaro permaneció internado durante tres semanas tras la operación.
- Paul Akouokou, Dani Cárdenas y la traca final de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
- Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
- Ander Herrera: 'El Zaragoza tiene un problema de arraigo
- Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza
- La vuelta a clase como docente con plaza: 'A veces los profesores con más inquietudes son los interinos
- Gabi, ante el final del mercado para el Real Zaragoza: 'Espero alguna sorpresa
- El Real Zaragoza rechaza dos ofertas de cesión del extranjero para Samed Bazdar