Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Israel mata a 40 palestinos en sus ataques contra Gaza desde anoche

Al menos 40 palestinos murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde primera hora de la madrugada, dijeron a EFE fuentes de los hospitales del enclave.

Según el recuento, hasta las 11.00 hora local (08.00 GMT) Israel mató a 17 personas en el norte de la Franja, 11 en la zona central y 12 en las localidades del sur gazatí.

Además, según fuentes en el enclave, las fuerzas israelíes están llevando a cabo desde anoche una serie de bombardeos contra la localidad de Deir al Balah y sus alrededores, en el centro del territorio.