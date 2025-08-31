En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Kremlin acusa a la UE de obstaculizar esfuerzos de Trump para la paz en Ucrania
Los líderes europeos obstaculizan los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, denunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar", dijo a la televisión rusa.
Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk
Una serie de ataques rusos dejaron como saldo al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.
Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región y herido a 7.922. Estas cifras no contemplan las bajas de Mariúpol y Volnovaja.
Modi conversa con Zelenski antes de su encuentro con Putin en la OCS en China
El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se espera que se reúna con su el mandatario ruso, Vladímir Putin.
"Intercambiamos puntos de vista sobre el conflicto en curso, sus aspectos humanitarios y los esfuerzos por restaurar la paz y la estabilidad. La India apoya plenamente todas las iniciativas en esa dirección", señaló el mandatario indio en la red social X.
Hungría veta de nuevo una postura común de la UE sobre Ucrania
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha confirmado este sábado desde Copenhague que su país ha sido el único que no ha aceptado la firma de una nueva declaración contra Rusia y ha reiterado de nuevo su negativa a incrementar el gasto militar destinado a Kiev, a aprobar nuevas sanciones y a facilitar el ingreso de Ucrania en la UE.
"Bruselas y la mayoría de los Estados miembro de la Unión Europea quieren enviar a Ucrania decenas de miles de millones de euros del dinero de los europeos y utilizarlo para comprar armas y mantener al Ejército ucraniano", ha apuntado Szijjártó desde Copenhague, donde se ha celebrado este sábado una reunión informal de ministros de Exteriores, según recoge la prensa húngara.
El Estado mayor ruso afirma controlar casi la totalidad de Lugansk y cerca de 80% de Donetsk
El Ejército ruso controla el 99,7 % de la región ucraniana de Lugansk y el 79 % de Donetsk, mientras continúa sus avances para apoderarse de la totalidad de las regiones anexionadas por Rusia, informó hoy el jefe de Estado mayor ruso, Valeri Guerásimov.
"En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas han liberado el 99,7 % del territorio de la república popular de Lugansk (quedan menos de 60 kilómetros cuadrados) y el 79 % de la república popular de Donetsk", señaló, citado en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso.
Según Guerásimov, "bajo control de las fuerzas rusas está el 74 % de la región de Zaporiyia y el 76 % de Jersón".
Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi
El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andri Parubi, ha sido asesinado en Leópolis, en el oeste del país, según ha informado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.
De momento, el Ministerio del Interior ha informado a la filial ucraniana de la cadena británica BBC que Parubi ha muerto al recibir varios disparos al mediodía, sin dar más detalles.
Zelenski dice que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022. Así, ha reiterado que "Rusia es culpable de la guerra y debe ponerle fin", mientras que ha destacado que no pueden "liberar" todo su territorio "usando armas" y que, por ende, "la diplomacia es la vía más rápida para poner fin a la guerra", según declaraciones realizadas en Kiev y recogidas por Bloomberg.
Von der Leyen: la mejor garantía de la paz para Ucrania es un ejército ucraniano fuerte
La mejor garantía de seguridad para cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania es un ejército ucraniano fuerte, bien entrenado y equipado, dijo este viernes a los periodistas en Riga la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula van der Leyen. "Tenemos que fortalecer las fuerzas armadas ucranianas. He dicho que Ucrania debe ser como un puercoespín de acero, indigerible para posibles invasores, y Ucrania cuenta con unas fuerzas armadas altamente entrenadas y con experiencia en el campo de batalla. Para garantizar la seguridad, ésta sería la primera línea de defensa, pero requiere una financiación sustancial y sostenible", subrayó. La presidenta de la CE visitó Riga en el marco de una gira por los países miembros de la Unión Europea (UE) que tienen frontera con Rusia y visitará Estonia el sábado y Lituania la próxima semana.
Borrell aboga por "arquitecturas militares compartidas" en Europa
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha abogado este viernes por "arquitecturas militares compartidas" en Europa que puedan movilizarse para "hacer frente al peligro", aunque cree que "no hay voluntad política".
"No hay voluntad política. Si pudiésemos vender todos los ejércitos europeos y todo lo que tenemos lo hacemos líquido, juntar todo ese dinero y ponerlo en manos de alguien para que construya un ejército, tendría una dimensión financiera cuatro veces la del ejército ruso", ha explicado en la última sesión del curso que dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, 'Quo Vadis Europa'.
Borrell ha reivindicado que la solución en defensa europea no son 27 ejércitos, porque cada país defenderá sus propios intereses nacionales y "nunca estarán de acuerdo".
Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk
Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-este), un día después de la muerte de 23 personas en bombardeos rusos contra la capital, Kiev.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las dos víctimas mortales, un hombre y una mujer, eran residentes en el distrito de Sinelnikivski, una de las zonas de la provincia alcanzadas durante las últimas horas.
