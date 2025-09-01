Guerra de Ucrania
El avión de Von der Leyen sufre interferencias, presumiblemente rusas
Efe
Bruselas
La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas.
"Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes", indicó a Efe la portavoz comunitaria Arianna Podestà.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: Aketxe se va a Malasia
- Escapada de cuento en el puente del Pilar: vuelo ida y vuelta desde Zaragoza por menos de 50 euros
- El Real Zaragoza se da tiempo para ejecutar la opción de compra sobre Saidu
- Ager Aketxe deja el Real Zaragoza y se va a Malasia
- La Parthénope, para muchos el mejor restaurante italiano de Zaragoza: 'Lo hacemos todo a mano y la pasta es fresca
- El Rayo está a un paso de fichar a Luis Maximiano y Dani Cárdenas jugará en el Real Zaragoza
- Los salvavidas de Dani Gómez y Adri y los bandazos de Gabi Fernández
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Andrada como alternativa a Cárdenas