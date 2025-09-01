Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

La ONU confirma las "detenciones arbitrarias" de 11 empleados más del organismo en Yemen

Al menos once funcionarios internacionales fueron "arrestados" en una "nueva oleada de detenciones arbitrarias de personal de la ONU en Saná y Al Hudayda", perpetradas por las fuerzas hutíes, de acuerdo con un comunicado difundido este domingo por el enviado especial de la ONU en Yemen, Hans Grundberg.

El documento difundido en las redes sociales de Grunberg agregó que estas retenciones hechas por 'Ansar Allah' (nombre oficial de los hutíes) "se suman a las de los 23 empleados de Naciones Unidas que permanecen detenidos, algunos de los cuales llevan recluidos desde 2021 y 2023, así como el de un colega que falleció bajo custodia a principios de este año".