Musk prevé que Tesla logre el 80% de sus beneficios del robot humanoide Optimus en cinco años

El fundador de Tesla, Elon Musk, está convencido de que el 80% de los beneficios de Tesla en solo cinco años se concentrarán en el negocio de los robots humanoides, centrado en el robot Optimus. El director ejecutivo de Tesla reconoció que la compañía obtendrá aproximadamente "el 80% de su valor de Optimus", la iniciativa robótica que promocionó por primera vez hace cuatro años. Musk hizo esta predicción poco después de que Tesla publicara su último "plan maestro", un manifiesto corporativo actualizado con frecuencia que mencionaba a los robots por primera vez.

Si bien los vehículos representaron el 74% de los ingresos del segundo trimestre, las ventas y las ganancias están disminuyendo, y Musk ha instado a los inversores a centrarse en los robots y la tecnología autónoma. Tesla pretende ampliar la producción de Optimus a un millón de unidades anuales en cinco años, con el lanzamiento de los prototipos de Optimus 3 previsto para finales de este año. Presentado por primera vez en 2021, el robot está diseñado para tareas de fábrica y domésticas. "Se necesitará un esfuerzo increíble, pero creo que es posible", ha dicho Musk, para añadir "será el producto más exitoso de la humanidad".

"Estamos desarrollando los productos y servicios que incorporan la IA al mundo físico", declaró Tesla en X, la red social de Musk. "Hemos trabajado incansablemente durante casi dos décadas para sentar las bases de este renacimiento tecnológico mediante el desarrollo de vehículos eléctricos, productos energéticos y robots humanoides". Musk publicó por primera vez un plan maestro para Tesla en 2006, estableciendo una hoja de ruta que la compañía siguió en gran medida: fabricar un deportivo eléctrico y luego utilizar los fondos generados para fabricar vehículos cada vez más asequibles.

En cambio, el propio Musk reconoció recientemente que Tesla aún no ha ejecutado su segundo plan maestro, publicado en 2016, que contemplaba la comercialización de semirremolques y autobuses eléctricos, el desarrollo de la capacidad de conducción autónoma y el lanzamiento de un servicio de vehículos autónomos. Musk también criticó duramente el tercer plan de Tesla, publicado en 2023, por ser "demasiado complejo para que casi cualquiera lo entienda".

Si bien Tesla cumplió con la promesa de Musk de ser más conciso (el último plan tiene menos de 1.000 palabras), también carece de detalles. Musk ha sido igualmente impreciso sobre el progreso hacia la transformación de Optimus en un negocio, declarando en enero que su "estimación muy aproximada" era que Tesla podría estar lista para comenzar a entregar sus robots a otras empresas en la segunda mitad de 2026. No obstante, Musk ha destacado el potencial de Optimus a medida que el negocio automovilístico de la compañía ha perdido impulso. Las entregas de vehículos de Tesla en todo el mundo cayeron un 13% en la primera mitad del año, lo que coloca al fabricante de vehículos eléctricos en camino a su segundo descenso anual consecutivo.