Sentenciados a un año de prisión dos jesuitas españoles por encubrir pederastia en Bolivia

Un tribunal boliviano sentenció este martes a un año de prisión a los jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos exprovinciales de la Compañía de Jesús, por encubrir los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, también español. "Ambos acusados han sido hallados culpables y autores del delito de encubrimiento, a ambos se les ha condenado con un año de privación de libertad a cumplirse en la cárcel pública de Cochabamba, y se han dispuesto de otras medidas de protección para las víctimas", dijo a EFE el portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), Edwin Alvarado.

Alvarado dijo que la sentencia abre la posibilidad de continuar al menos otros cuatro procesos contra los posibles encubridores de otros doce jesuitas fallecidos y que causaron, según la CBS, medio millar de víctimas en internados, colegios y zonas rurales de Bolivia.