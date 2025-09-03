Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Las autoridades de Gaza alertan de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna"

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este martes de la "aceleración" de las "consecuencias catastróficas de la hambruna" en el enclave, causada por la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las enormes restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población palestina. "Las catastróficas consecuencias de la hambruna en Gaza se están acelerando", ha señalado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha especificado que durante el mes de agosto se registraron 185 muertos por desnutrición y hambre, incluidos 83 --entre ellos 15 niños-- desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara la Franja como una zona de hambruna.