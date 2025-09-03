Portugal
Heridas una veintena de personas al descarrilar un funicular en Lisboa
EP
Al menos 20 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria, en el centro de la capital de Portugal, Lisboa.
La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de víctimas en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas.
El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.
El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.
El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- La intrahistoria del frustrado fichaje de Cárdenas por el Real Zaragoza: Presos de Presa
- Kodro, Andrada, Aguirregabiria y el reino de Aragón y de Indias por Akouokou
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- Así queda el Real Zaragoza tras el mercado de fichajes: una plantilla de 25 con dos por puesto y Saidu de parche
- El Real Zaragoza descarta acudir al mercado del paro
- Incendio Bakis: el turco se plantea denunciar al Vanspor
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón