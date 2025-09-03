Víctimas de Epstein exigen justicia en Washington ante la resistencia de la Administración Trump de publicar los documentos

Decenas de mujeres, que se presentaron ante la audiencia del Capitolio de EEUU como supervivientes de los abusos sexuales del magnate Jeffrey Epstein, se concentraron este martes en Washington DC, para exigir justicia. La protesta llega un día después de la publicación de la Cámara de Representantes de más de 33.000 páginas de documentos en un gesto que pretendía calmar las demandas de transparencia pero que , una vez más en esta trama, se le ha girado en contra a la Administración Trump. Apenas un 3% de esos documentos eran realmente nuevos, ya que la gran mayoría ya estaban en dominio público.

Las mujeres han ido tomando la palabra relatando, una a una, experiencias traumáticas sobre cómo Epstein las llevó engañadas con falsas promesas a su isla privada, siendo menores de edad, y abusó de ellas sin que pudieran pedir ayuda. Jess Michaels, que asegura haber sido violada por Epstein en 1991, relató que durante 27 años pensó que era "la única". "Pero no era la única, ninguna de nosotras lo era", ha afirmado, reclamando "verdad y rendición de cuentas".

La británica Anouska De Georgiou, otra de las afectadas, presentó su testimonio como superviviente tanto de Epstein como de Ghislaine Maxwell, expareja del magnate, que cumple una condena de veinte años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate. "Los días de barrer esto bajo la alfombra se han terminado, nosotras decimos basta", declaró. Explicó que el nacimiento de su hija la impulsó a testificar: "usar mi voz, la voz que había sido silenciada".

Apoyo político en el Congreso

La concentración contó con la participación de la congresista republicana conocida por ser una aliada del presidente Donald Trump, Marjorie Taylor Greene que, sin embargo, le ha plantado cara en este asunto. "Las víctimas han vivido horrores inimaginables", aseguró, comprometiéndose a "luchar con todas las fuerzas" en favor de estas mujeres. "La verdad debe salir a la luz, y el Gobierno tiene esa verdad", añadió, en referencia a los documentos que no han sido publicados aún.

Un abogado presente en el acto denunció que una de las víctimas, identificada como Rosa, fue víctima del tráfico de personas desde Uzbekistán en 2009 bajo la apariencia de un contrato de modelaje. Las chicas, a menudo de edades tan tempranas como 13 o 14 años y sin arraigo familiar, creyeron que el magnate podía cambiar sus vidas para bien, con promesas de cariz profesional.

Dolor y vergüenza

Jena-Lisa Jones, por su parte, ha relatado que los abusos a manos de Epstein comenzaron en 2003, cuando tenía 14 años, en Palm Beach, Florida. "Tenía una vida familiar terrible, pero entonces era una niña muy inocente", ha contado a la audiencia. "Nunca en mi vida había tenido tanto miedo como la primera vez que me hizo daño", añade. "Recuerdo que lloré durante todo el camino a casa", temiendo que nadie creyera el testimonio de una chica contra el magnate, que le había intimidado con las fotos con gente importante que tenía en la mansión.

Dirigiéndose directamente a Trump, Jones le ha pedido que cumpla su palabra de ayudar a personas como ellas, ya que el presidente hizo de este asunto un tema pilar en su campaña. "Por favor, presidente Trump, apruebe este proyecto de ley y ayúdenos. Haga que sintamos que nuestras voces finalmente están siendo escuchadas".

Las bases se vuelven contra Trump

El oscurantismo alrededor del caso Epstein ha sido una de las obsesiones de las bases trumpistas, propensas a creer en teorías de la conspiración, como el negacionismo climático o la falsa creencia de que las vacunas provocan autismo. En campaña, Trump difundió la idea de que existía una supuesta lista de clientes del magnate, que se ha dado en llamar la lista Epstein. Sin embargo, desde que llegó a la Casa Blanca, ha rebajado esa intención y se ha puesto en duda la mera existencia de esa lista.

En julio, el Departamento de Justicia adelantó que no se publicarían más datos sobre el caso, lo que alimentó el malestar entre seguidores del presidente. Los testimonios en el Capitolio y la publicación parcial de documentos mantienen vivo un caso que, a pesar de la muerte de Epstein en 2019, sigue marcando la agenda política y judicial en EEUU.

Suscríbete para seguir leyendo