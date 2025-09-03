En Directo
Portugal
Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
Los bomberos hablan de varios muertos y heridos, a falta del primer balance oficial de víctimas
O. González / J. L. Escudero / A. Pérez
Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.
Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del Ascensor de la Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa que este miércoles descarriló, ocasionando una veintena de víctimas.
Las autoridades de Lisboa elevan a 15 muertos y 18 heridos el balance provisional de víctimas.
El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, confirmó este miércoles que hay víctimas mortales tras el accidente en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, aunque no precisó cuántas. "Puedo confirmar que hay víctimas mortales y quería dejar aquí mis condolencias. Obviamente, no podemos en este momento confirmar el número", dijo Moedas a periodistas tras llegar a la Praça dos Restauradores.
En vídeo
Al menos tres muertos y una veintena de heridos al descarrilar un funicular en Lisboa
Las imágenes de accidente
En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, "el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes", agrega la nota.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente ocurrido de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), "en particular las víctimas mortales y los heridos graves".
