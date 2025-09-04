Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Macron confirma que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este miércoles ante su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que Europa está "lista para brindar garantías de seguridad" a Ucrania "el día de la firma del acuerdo de paz" entre Kiev y Moscú.

"Estamos dispuestos, nosotros, los europeos, a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día en que se firme (el acuerdo) de paz", ha dicho Macron, al recibir a Zelenski en el Elíseo, un día antes de la reunión de líderes europeos en París, en la que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Macron, que ha asegurado que este "es el compromiso" que los países europeos asumieron durante su viaje a Washington, ha declarado que los detalles de las garantías son --ya "preparadas, documentadas y confirmadas"-- son "extremadamente confidenciales".