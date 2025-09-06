Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Trump dice que está en "negociaciones profundas" con Hamás para liberar a rehenes en Gaza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su Administración está en "negociaciones profundas" con Hamás para garantizar la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza y advirtió que de no llegar a un acuerdo, los militantes palestinos se enfrentarían a una "situación difícil".

"Estamos en negociaciones muy profundas con Hamás. Les dijimos: 'Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor'", reveló el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

Trump insistió en que si Hamás "no deja salir a todos" los cautivos, la "situación será difícil" para el grupo extremista.