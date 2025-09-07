Londres vive su primera huelga general de metro desde 2023

Londres afronta desde este domingo una huelga de cinco días en su red de metro, la primera desde marzo de 2023, que se espera colapse el transporte en una ciudad de 9,8 millones de habitantes, y ya ha provocado la cancelación de los conciertos que el rapero estadounidense Post Malone tenía previsto realizar en el estado del Totthenham.

Conductores, señalizadores, personal de mantenimiento y otros trabajadores del sistema reclaman mejores salarios y condiciones laborales, en un paro convocado por el sindicato del Ferrocarril, Marítimo y de Transporte (RMT), que, entre otras medidas, pide una jornada laboral de 32 horas semanales.

El servicio será limitado hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT) del domingo y prácticamente nulo entre lunes y jueves, por lo que se esperan aglomeraciones en trenes, autobuses y carreteras. La huelga ha obligado a cancelar los conciertos del rapero estadounidense Post Malone previstos para el domingo y el lunes en el estadio del Tottenham, al no poder garantizarse el transporte público necesario para los asistentes.

Transport for London (TfL), la autoridad responsable de la red de transporte de la capital, ha ofrecido un aumento salarial del 3,4 % y ha reiterado su disposición al diálogo, pero descarta reducir la jornada contractual de 35 horas semanales porque, según Claire Mann, directora de operaciones, "una reducción de la jornada no es práctica ni asequible y pondría en riesgo la operativa de toda la red".

Un portavoz de RMT dijo por su parte que "una semana laboral más corta es razonable, especialmente cuando TfL tuvo un superávit de 166 millones de libras (unos 192 millones de euros) el año pasado y un presupuesto operativo anual de 10.000 millones de libras (11.500 millones de euros)".

"Hay 2.000 personas menos trabajando en el metro de Londres desde 2018 y nuestros miembros sufren turnos extremos y fatiga que afectan su salud", añadió. Con un total de 11 líneas, 'London Underground', fundado en 1863, maneja diariamente alrededor de 5 millones de viajes.