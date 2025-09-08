El aeropuerto londinense de Heathrow cierra por el registro de una de sus terminales

La zona de facturación de la terminal 4 de Heathrow fue "cerrada y evacuada" debido a un "incidente" que requirió la intervención de los servicios de emergencia, informó este lunes en las redes sociales el operador del aeropuerto londinense. "Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros colegas están asistiendo a los pasajeros en el lugar" indicó el operador del principal aeropuerto internacional del Reino Unido, en el oeste de Londres.

El Cuerpo de Bomberos de Londres respondió a un incidente potencialmente peligroso con materiales químicos no autorizados, según un comunicado del servicio de bomberos citado por la BBC. "Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación y parte del aeropuerto ha sido evacuada como medida de precaución mientras los bomberos acuden", informaron los servicios de emergencia.

Los trenes no pueden detenerse en esta terminal, anunció el operador ferroviario británico National Rail. "Todas las demás terminales operan con normalidad", enfatizó el aeropuerto.