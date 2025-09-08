En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Sánchez anuncia medidas contra el "genocidio" de Israel que consolidan el embargo de armas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.
Sánchez ha hecho este anuncio en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para informar de las nuevas iniciativas que el Ejecutivo adoptará ante Israel.
La primera de esas medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023.
Al menos una decena de muertos en nuevos bombardeos israelíes en ciudad de Gaza
Al menos una decena de gazatíes han muerto este lunes en nuevos bombardeos israelíes que han golpeado diferentes partes de la ciudad de Gaza, principal foco de la ofensiva del Ejército, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.
Al hospital de Al Shifa de la ciudad de Gaza, citado por Wafa, al menos han llegado dos fallecidos y varios heridos después de que un caza israelí atacara un apartamento cerca de la mezquita Al Kanz en el barrio Al Rimal, al oeste de la capital gazatí.
Otro ataque dirigido contra una tienda de campaña mató a cuatro personas, entre ellas un niño, cerca de la playa de ciudad de Gaza.
Israel lanza una "última advertencia" a Hamás y dice que será "aniquilado" si no se rinde en Gaza
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha lanzado este lunes una "última advertencia" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha recalcado que la Franja de Gaza será "destruida" y el grupo islamista palestino será "aniquilado" si no libera a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y entrega las armas.
"Esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero. Liberen a los rehenes y entreguen las armas o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", ha manifestado Katz a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza por los planes anunciados por Israel para hacerse con el control de la localidad.
Así, ha reseñado que durante la jornada "un enorme huracán golpeará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror se sacudirán", en aparente referencia a posibles nuevos ataques contra torres residenciales de la ciudad de Gaza que Israel afirma que cuentan con "infraestructura terrorista" de Hamás, algo negado por el grupo.
Trump dice que el acuerdo en Gaza llegará "pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo en la franja de Gaza e alto al fuego y liberación de rehenes llegará "pronto".
Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una "última advertencia" a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.
El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre "las consecuencias de no aceptar" este acuerdo.
Hamás dice ahora estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo de EEUU
El grupo islamista Hamás aseguró estar dispuesto a negociar de manera "inmediata" un acuerdo que libere todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la Franja de Gaza después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar un cese el fuego. "Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de cese el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones", expuso el movimiento en un comunicado
Netanyahu acusa a Hamás de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha defendido este domingo las órdenes de evacuación emitidas para partes de la ciuda de Gaza y ha acusado a las milicias de Hamás de disparar a mujeres y niños para evitar que salgan de la zona ante la inminente ofensiva terrestre israelí. "Unas 100.000 personas han salido de (la ciudad de) Gaza. Hamás hace todo lo que puede para que nadie se marche, para que se queden y sirvan de escudos humanos", ha afirmado Netanyahu antes de la reunión del Consejo de Ministros de este domingo, según un comunicado oficial. Netanyahu ha advertido de que "no se paran ante nada". "Hace poco hemos visto cómo disparan a mujeres y niños en las piernas si es necesarios, les disparan".
Trump lanza una "última advertencia" a Hamás para alcanzar acuerdo y liberar a los rehenes
El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una "última advertencia" a Hamás para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes de la milicia islamista palestina. "Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte", escribió el mandatario en su red Truth Social.
Trump apunta a una nueva ronda de sanciones contra Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este domingo dispuesto a impulsar una nueva de sanciones económicas contra Rusia en respuesta a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania. El mandatario estadounidense ha sido interrogado por la prensa si va a lanzar una "segunda fase" de sanciones contra Rusia, a lo que ha respondido con contundencia que "sí" desde la Casa Blanca. Este mismo domingo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha cofirmado que Estados Unidos está abierto a aplicar nuevas sanciones dirigidas en particular a países que compren petróleo ruso y así "colapsar" la economía rusa, aunque para ello Washington deberá colaborar con la UE.
Decenas de miles de personas toman las calles de Bruselas para pedir el fin de las relaciones con Israel
Al menos decenas de miles de personas y más de 200 organizaciones civiles protagonizaron este domingo una multitudinaria manifestación en el centro de Bruselas para exigir el fin de cualquier relación con Israel por los crímenes perpetrados en Gaza y Cisjordania. "El movimiento aquí en Bélgica sigue presionando al Gobierno para que ponga fin a cualquier relación, comercial, militar o diplomática, con un régimen que ha sido reconocido por cometer crímenes contra la humanidad y que, como mínimo, está cometiendo un genocidio plausible y sigue anexionando territorio palestino en la actualidad", dijo en declaraciones a EFE Fiona Ben Cheukroun, coordinadora en Europa del Comité Nacional Palestino BDS, una coalición de organizaciones propalestinas.
