Rusia tiene una superioridad numérica de 3 a 1 en el frente

Las fuerzas rusas tienen en el frente una superioridad numérica en hombres y medios técnicos de 3 a 1 respecto al Ejército ucraniano, según declaró este lunes el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski.

En las zonas del frente prioritarias para Rusia, donde el Ejército ruso concentra más efectivos, esta superioridad llega a ser hasta de 4 e incluso 6 a 1, agregó Sirski.

El jefe del Ejército ucraniano afirmó, sin embargo, que sus tropas han conseguido estabilizar los ejes donde la situación se había deteriorado más para los ucranianos. Sirski se refirió en particular a los frentes de Dobropilia, Pokrovsk, Novopavlovsk y Limán.