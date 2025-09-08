"Los asesinos no son bienvenidos". Polémica en Italia por el veraneo de soldados israelíes en complejos turísticos de Cerdeña

Tras casi dos años de ofensiva de Israel contra Gaza, la indignación mundial crece casi en todos lados. Incluso en Italia, un país que en el pasado nada hostil a Tel Aviv. Reflejo fiel de ello es la última polémica crecida al calor de la filtración de que soldados israelíes desde hace meses estarían veraneando —escoltados, además, por la policía italiana— en complejos turísticos de la isla de Cerdeña y en la región de Las Marcas, presuntamente para "liberarse" del estrés de las operaciones militares contra la población palestina en la Franja.

La información ha sido filtrada en los pasados días por la prensa italiana y ha corrido como pólvora en las últimas horas. Esto después de que, a finales de agosto, en el aeropuerto de Olbia (Cerdeña), un grupo de activistas propalestinos acogiese a un vuelo procedente de Israel con un cartel que llevaba la inscripción "Killers not welcome (Los asesinos no son bienvenidos)". Y que, el 2 de septiembre, otros manifestantes organizaran otra protesta delante de un complejo turístico, también en Cerdeña, lo que finalmente llamó la atención de otros turistas, quienes expresaron su apoyo a los activistas.

"No hablamos de simples turistas, sino de militares de un ejército que ha sido acusado de crímenes de guerra. Consideramos su presencia en Cerdeña una ofensa a nuestra tierra y a la conciencia civil", ha denunciado la organización propalestina Lungoni per la Palestina. Las reservas se realizan "con nombres ficticios y solo en el momento del registro (en el hotel, tras la llegada) se sustituyen por sus nombres reales", ha indicado por su parte a la agencia Pressenza un guía, al hablar así de forma anónima de los especiales paquetes que se estarían vendiendo para los soldados, muchos de ellos presuntamente afectados por estrés postraumático y en Italia para curarse. "Algunos se comportan bien, otros, después de beber, son fastidiosos", ha contado igualmente el empleado de un hotel al diario Il Fatto Quotidiano.

Pelea en el Senado

El caso no ha dejado inmune tampoco a la política. Tras difundirse la noticia, el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) ha anunciado su decisión de presentar una pregunta parlamentaria urgente para pedir explicaciones al Gobierno de Giorgia Meloni. "Es escandaloso que esto esté ocurriendo y además sin que la población italiana haya sido informada de ello. Por eso, hemos ya escrito una pregunta parlamentaria que presentaremos mañana (por el martes)", ha confirmado a EL PERIÓDICO la senadora Alessandra Maiorino, de la formación.

"Exigimos explicaciones del Gobierno italiano. ¿Quién está pagando por estos viajes? ¿Los contribuyentes italianos? ¿Cuáles son los acuerdos?", ha añadido, también en referencia a que, según lo revelado por la prensa local, los soldados italianos estarían recibiendo protección (escoltas) de la Digos, la policía antiterrorista italiana. "Israel nos está negando dar ayuda a personas, incluso niños, de Gaza, y nosotros acogemos aquí a sus soldados", ha denunciado.

Por su parte, el Gobierno italiano ha evitado de momento pronunciarse sobre el asunto. Sin embargo, según "fuentes informadas" citadas por la agencia estatal Ansa, los soldados israelíes están recibiendo protección por ser "objetivos sensibles". "Los soldados del IDF (Fuerzas de Defensa de Israel, por sus siglas) de vacaciones en Italia están protegidos porque se les considera objetivos sensibles a la luz de la guerra en Gaza y de las protestas pro‑Palestina", han explicado esas fuentes a la agencia.

Artefacto bélico en Lampedusa

Para más inri, el caso se suma a otro, también conocido en los últimos días: la denuncia del hallazgo de una parte de un artefacto bélico con inscripciones en hebreo en aguas cercanas a la isla siciliana de Lampedusa. Una circunstancia, esta, que ha alarmado a diversos activistas por la presencia en esta isla italiana de la delegación italiana de la flotilla Global Sumud, cuyo zarpe ya se ha retrasado varios días y se debería llevar a cabo en los próximos.

