Guerra en Oriente Próximo
El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza
El país hebreo da un nuevo paso hacia la ocupación de la capital del enclave
EFE
Jerusalén
El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee instó a los gazatíes este martes por la madrugada a evacuar toda la ciudad de Gaza.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste", anunció por su cuenta de X.
