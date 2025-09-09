Kallas admite que la guerra en Gaza divide a la UE y asegura que la Comisión está lista para romper con Israel

La guerra de Israel en Gaza está dividiendo a la Unión Europea. Lo ha admitido la Alta Representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, este martes en el primer pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo del nuevo curso político. Con un telón de fondo de inestabilidad política, incluido el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y dos grandes guerras abiertas, es la de Gaza, mucho más que la de Ucrania, la que más está tensando la relación de los Veintisiete.

“A diferencia de Ucrania, la catástrofe humanitaria en Gaza está poniendo a prueba la determinación de Europa porque no estamos unidos”, admitió Kallas en su primera ponencia en el hemiciclo. La propia Comisión Europea admitió la semana pasada no tener posición sobre si la ofensiva israelí constituye un “genocidio”, como lo calificó la vicepresidenta de la Comisión para Transición Limpia, Teresa Ribera, quien lamentó la "incapacidad" de la UE para hablar con una sola voz. Ahora, Kallas confirma esa fractura.

Romper con Israel

A la hora de pasar a la acción, la Comisión Europea asegura estar dispuesta incluso a suspender los lazos comerciales y frenar la cooperación en investigación con Israel. Pero, de nuevo, argumenta que los gobiernos nacionales bloquean cualquier paso adicional, según Kallas.

“Nuestras opciones para más acción están claras y siguen sobre la mesa, pero los Estados miembro no se ponen de acuerdo sobre cómo lograr que el Gobierno israelí cambie de rumbo. No podemos movernos como Unión hasta que compartan la misma visión”, subrayó la Alta Representante.

Según Kallas, la Comisión ha elaborado un “inventario” de posibles sanciones que incluye la suspensión de la participación de Israel en el fondo de investigación e innovación Horizon y el bloqueo de las relaciones comerciales. Pero, recalcó, “no hay unidad sobre qué debe venir después”. Mientras España y Bélgica han avanzado por su cuenta con medidas unilaterales, países como Alemania y Hungría se resisten a dar ese paso.

Divergencias internas

A pesar de este bloqueo, la jefa de la diplomacia europea defendió que “Europa no se ha quedado de brazos cruzados” y reivindicó los contactos con el Gobierno de Israel y pidió mantener la vía del diálogo. “Si no dialogamos, no llegaremos a ninguna parte. No escatimaré en esfuerzos para lograr avances. Seguiré por este camino”, subrayó.

Kallas instó a los Estados miembro a consensuar una estrategia común que logre que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu cambie de rumbo. “No podemos actuar como unión hasta que los Estados miembro compartan la misma opinión sobre qué hacer. No es momento de señalar con el dedo, sino de unirnos para encontrar soluciones”.

Pese a las divergencias, trató de enfatizar el terreno compartido: “Todos coincidimos en el diagnóstico y en los objetivos: poner fin al sufrimiento, acabar con el conflicto y garantizar la liberación de todos los rehenes”, afirmó.

Resolución pendiente

Tras la presentación de Kallas, el Parlamento Europeo queda pendiente de votar este jueves una resolución sobre Gaza. El texto divide a los grupos políticos por el lenguaje y el tono.

Mientras que los socialistas describen la ofensiva israelí como “genocidio” e incluir referencias a “crímenes de guerra”, el Partido Popular Europeo trata de rebajar el tono, con lo que llama una posición “firme, serena y responsable”. Fuentes parlamentarias confirmaron que las negociaciones sobre el texto final se prolongarán "hasta el último momento".