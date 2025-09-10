Al menos 35 muertos y 131 heridos en bombardeos de Israel este miércoles contra el Yemen

Al menos 35 personas murieron y otras 131 resultaron heridas este miércoles en una nueva ola de bombardeos de Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, informó el Ministerio de Salud controlado por los rebeldes hutíes. En un balance preliminar, el portavoz del Ministerio de Sanidad de los hutíes, Anees al Asbahi, indicó que el número de fallecidos ascendía a nueve y el de heridos a 118, mientras los equipos de defensa civil, ambulancias y de rescate seguían con el operativo de búsqueda de personas desaparecidas. No se descarta que el número de víctimas aumente.

Respecto de las víctimas mortales, Al Asbahi afirmó a la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que siete personas murieron en Saná y otras dos en Al Jawf. Posteriormente, en declaraciones a ese mismo medio, la dirección de la Oficina de Salud de Al Jawf elevó de dos a siete los fallecidos en los ataques israelíes contra esta provincia septentrional. La cifra de muertos se situaba a las 20.00, hora española, en 35.

De acuerdo con el portavoz, estos bombardeos también causaron daños a "varias viviendas" del barrio de Al Tahrir, en el centro de Saná; en un "puesto médico" ubicado en el suroeste de la ciudad, y en un "complejo gubernamental" de la localidad de Al Hazm, la capital de la provincia de Al Jawf. "Declaramos nuestra firme e inequívoca condena al brutal crimen cometido por la entidad enemiga sionista, que lanzó varios ataques aéreos dirigidos directamente contra instalaciones civiles, de servicio y residenciales", denunció Al Asbahi.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, informó previamente de que los bombardeos efectuados esta tarde contra diferentes puntos de la capital del Yemen "se dirigieron exclusivamente contra civiles" y apuntaron contra las sedes de los periódicos 26 de Septiembre y Al Yemen, afiliados a los insurgentes. Estos ataques "dejaron muertos y heridos entre periodistas y otros civiles", de acuerdo con el portavoz.

El Ejército israelí, por su parte, dijo haber bombardeado "objetivos militares" de los rebeldes hutíes en Saná y Al Jawf como "respuesta" a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos el efectuado con un dron que impactó el fin de semana contra el aeropuerto de Ramón, en el sur de Israel. Asimismo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy que su país seguirá atacando el Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra "campamentos militares" y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutís en Saná.

Esta nueva oleada de bombardeos contra el Yemen se produce un día después de que Israel atacara por primera vez la capital de Qatar, Doha, en una acción dirigida contra líderes del grupo islamista Hamás y en la que murieron al menos seis personas: cinco del movimiento palestino y un miembro de las fuerzas de seguridad catarís.