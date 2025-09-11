En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ucrania neutraliza 62 de los 66 drones lanzados anoche por Rusia contra su territorio
Las defensas aéreas ucranianas han neutralizado 62 de los 66 drones de larga distancia lanzados durante la pasada noche por Rusia contra territorio ucraniano, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este jueves.
Del total de drones lanzados por Rusia, más de 50 eran drones de ataque Shahed. Rusia utiliza junto a los shaheds réplicas de éstos sin carga explosiva para confundir y abrumar a las defensas enemigas.
Las interceptaciones de los drones neutralizados se produjeron sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Ucrania dice que ha atacado con un dron un buque de guerra en un puerto ruso del Mar Negro
Las fuerzas de la inteligencia militar ucraniana (GUR) alcanzaron con un dron de ataque este miércoles un buque de guerra ruso MPSV07 de la Flota del mar Negro valorado en unos 60 millones de dólares mientras realizaba labores de reconocimiento junto al puerto de Novorosisk de la Federación Rusa, según informó el GUR en un comunicado emitido hoy jueves.
Kallas cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más"
La alta representante comunitaria para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más" y que la UE "no está preparada" para actuar como un verdadero actor global respecto a China.
Kallas ofreció dos posibles escenarios sobre la guerra en Ucrania, uno realista y otro pesimista, durante un encuentro en Estrasburgo con un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, con motivo del discurso sobre el Estado de la Unión Europea (UE) de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"Creo que lo realista es que esta guerra continúe durante un par de años más. Por desgracia, los esfuerzos por la paz, también los del presidente (estadounidense, Donald) Trump, no han dado ningún resultado. Rusia está simplemente ignorando estos esfuerzos", afirmó.
El Reino Unido y Ucrania acuerdan el desarrollo conjunto de drones y tecnología militar
El Reino Unido ha anunciado un acuerdo con Ucrania para compartir diseños y desarrollar conjuntamente equipo militar avanzado, incluyendo drones interceptores de defensa aérea.
El ministro británico de Defensa, John Healey, presentará la primera iniciativa este jueves en la feria internacional de armamento DSEI en Londres: el dron interceptor 'Proyecto OCTOPUS', que se fabricará en este país y se entregará a Ucrania para reforzar su defensa frente a la invasión rusa.
Alemania asegura que ya es el mayor donante de ayuda militar a Ucrania, por delante de EEUU
El Gobierno de Alemania estima que el país es ya el mayor donante de fondos para ayuda militar a Ucrania, por delante de Estados Unidos, tras comprometer "unos 9.000 millones de euros" más dentro del nuevo marco presupuestario. Así lo ha desvelado este miércoles el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que en declaraciones ante el Bundestag ha incidido en los cambios registrados desde la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump.
Feijóo ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos: "Polonia cuenta con mi apoyo"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, si bien ha saludado que fueran "derribados". Según ha añadido, Polonia cuenta con su apoyo como aliado de la OTAN.
Las autoridades de Polonia han anunciado que han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes".
De hecho, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avanzado que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.
España era en julio el cuarto país de la UE con más ucranianos con protección temporal
España era a finales del pasado julio el cuarto país de la Unión Europea (UE) con un mayor número de ucranianos con protección temporal, al haber acogido a 242.090 personas, solo superada por Alemania (1.203.715 personas), Polonia (993.665) y Chequia (380.680), informó este miércoles la agencia estadística europea Eurostat.
En comparación con finales de junio de 2025, había en la UE 28.600 ucranianos más con protección temporal, un aumento del 0,7 %.
Desde el inicio de la guerra por parte de Rusia en febrero de 2022, los países de la UE han dado protección temporal a 6,58 millones de personas huidas de Ucrania.
Sánchez ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia y recalca el compromiso con la seguridad en Europa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia por parte drones rusos que se ha producido durante la madrugada y ha recalcado el compromiso firme de España con la seguridad europea.
"La violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia es inaceptable", ha escrito Sánchez en su cuenta en la red social 'X', después de que Polonia haya derribado casi una veintena de drones rusos e invocado el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica.
"Expresamos toda nuestra solidaridad con Polonia, que siempre podrá contar con España en la defensa de nuestra paz y seguridad comunes", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.
Rutte avisa de que la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este miércoles de que los aliados "están decididos a defender cada centímetro del territorio" tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.
"Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", ha afirmado Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.
El secretario general ha informado de que el Consejo del Atlántico Norte se ha reunido en la mañana de este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado.
Las defensas aéreas de la OTAN contribuyeron a derribar los drones rusos en Polonia
Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.
"Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.
Polonia denunció este miércoles un "acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.
