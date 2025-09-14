Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Dos mujeres palestinas contemplan la destrucción de los bombardeos de Israel en una zona del centro de Gaza.

Dos mujeres palestinas contemplan la destrucción de los bombardeos de Israel en una zona del centro de Gaza. / AP/LaPresse

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
  2. Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
  3. David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: 'Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo
  4. Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
  5. El pueblo medieval en el que nació Mariló Montero: con raíces aragonesas y perfecto para una escapada desde Zaragoza
  6. El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
  7. Crece el malestar vecinal en Zaragoza por el modelo de creación de vivienda del PP: 'La Justicia tendrá la última palabra
  8. Aragón tiene casi pleno empleo, pero nos preocupa el absentismo y la falta de mano de obra

El líder del mundial José Antonio Rueda suma su octava victoria en la última curva

El líder del mundial José Antonio Rueda suma su octava victoria en la última curva

La cifra de muertos en las protestas de Nepal se eleva a más de 70 personas

La cifra de muertos en las protestas de Nepal se eleva a más de 70 personas

Copa Davis: Pedro Martínez / Jaume Munar - August Holmgren / Johannes Ingildsen, en directo

Copa Davis: Pedro Martínez / Jaume Munar - August Holmgren / Johannes Ingildsen, en directo

Directo | Sánchez y Montero comparten acto este domingo de inicio de un curso político que será electoral en Andalucía

Directo | Sánchez y Montero comparten acto este domingo de inicio de un curso político que será electoral en Andalucía

EXTREMADURA.-CCOO y UGT Extremadura se preparan para una movilización de "largo recorrido" por la reducción de la jornada laboral

EXTREMADURA.-CCOO y UGT Extremadura se preparan para una movilización de "largo recorrido" por la reducción de la jornada laboral

EXTREMADURA.-Gallardo asegura que el PSOE seguirá trabajando para que "se haga realidad" la reducción de la jornada laboral

EXTREMADURA.-Gallardo asegura que el PSOE seguirá trabajando para que "se haga realidad" la reducción de la jornada laboral

Sumar diagnostica que el revés de la reducción de jornada activará una movilización social que les permitirá rearmarse

Sumar diagnostica que el revés de la reducción de jornada activará una movilización social que les permitirá rearmarse

El parque tecnológico de Motorland invertirá 2 millones de euros en un nuevo edificio de naves nido

El parque tecnológico de Motorland invertirá 2 millones de euros en un nuevo edificio de naves nido
Tracking Pixel Contents