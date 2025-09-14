Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio tras un ataque combinado con misiles y drones en Kiev

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio tras un ataque combinado con misiles y drones en Kiev / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

