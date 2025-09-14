Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski pide a sus aliados detener con sanciones la maquinaria bélica rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió a sus aliados detener la maquinaria bélica rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú, y mostró comprensión por la postura de Estados Unidos, que exige para ello a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo.

En su discurso anoche a la nación, Zelenski señaló que "cualquiera que busque el fin de esta guerra debe tomar las medidas necesarias para detener la maquinaria bélica de Rusia" y dijo contar con que Estados Unidos, en cooperación con otros países, "tome medidas contundentes -sanciones y políticas arancelarias contundentes- que sirvan de argumento para muchos en todo el mundo".

Instó a todos los socios a "dejar de buscar excusas para no imponer sanciones concretas".