Lula acusa a EEUU de "buscar la impunidad para Bolsonaro" con sus aranceles y sanciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este domingo al Gobierno de Estados Unidos de "buscar la impunidad" para el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, mediante sus aranceles y sanciones.

En un artículo en The New York Times, Lula denunció las "motivaciones políticas" de la Casa Blanca detrás de sus aranceles del 50 % a Brasil y de sanciones contra jueces como Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo brasileño, por el caso contra Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El Gobierno de Estados Unidos está usando los aranceles y la Ley Magnitsky (que permite a EE.UU. sancionar a individuos por corrupción o violaciones a los derechos humanos) para buscar la impunidad para el expresidente Jair Bolsonaro, quien orquestó un fallido golpe de Estado el 8 de enero de 2023", escribió Lula.

Condena a Bolsonaro

El gobernante brasileño se declaró "orgulloso de la histórica decisión" del Tribunal Supremo de Brasil, que el jueves condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.

También rechazó las acusaciones de que sea "una caza de brujas", como han señalado funcionarios estadounidenses. En reacción a la sentencia, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió de que Washington responderá a la condena contra Bolsonaro, lo que se sumaría al arancel del 50 % que impuso Trump en agosto a productos brasileños en represalia por el proceso.

Lula aseguró en su artículo que busca "establecer un diálogo abierto y franco con el presidente de Estados Unidos", pero enfatizó que "recurrir a las acciones unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado". "Presidente Trump, permanecemos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer mutuos beneficios. Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están sobre la mesa", manifestó.

Aranceles

El mandatario brasileño subrayó que "no hay racionalidad económica" detrás de los aranceles, al citar que Estados Unidos ha acumulado un superávit comercial de 410.000 millones de dólares en el comercio bilateral en los últimos 15 años, y que el 75 % de las importaciones estadounidenses en Brasil están libres de aranceles.

Y también aseveró que "son falsas" las acusaciones de la Administración Trump sobre que el sistema judicial de Brasil esté "censurando" a compañías tecnológicas estadounidenses.

"Cuando Estados Unidos da la espalda a una relación de más de 200 años, como la que mantiene con Brasil, todos pierden. No hay diferencias ideológicas que impidan a dos gobiernos trabajar juntos en áreas donde tienen objetivos en común", opinó Lula.