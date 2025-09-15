Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El Ejército israelí avanza casi 40 kilómetros dentro de Siria para saquear un depósito de armas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado este domingo haber realizado durante la noche una operación por la cual dos batallones penetraron "38 kilómetros en territorio sirio" para confiscar "más de 300 armas diferentes" en un supuesto depósito abandonado del régimen de Bashar al Assad.

"En plena noche, dos batallones de la 810.ª División de Montaña emprendieron una importante misión, adentrándose 38 kilómetros en Siria", han indicado en un comunicado en su web las FDI, precisando que la operación se ha llevado a cabo "mucho más allá de la zona de amortiguamiento, en un puesto de comando abandonado de la época del régimen de Asad, al este de Damasco".