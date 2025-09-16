En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a los países europeos endurecer las sanciones sobre Rusia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Polonia aboga por una zona de exclusión aérea sobre Ucrania impuesta por la OTAN
El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha defendido la necesidad de que la OTAN impongan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para evitar la entrada de drones en el espacio aéreo de los países miembros de la Alianza, después de los incidentes de la última semana en Polonia y Rumanía. "Técnicamente, nosotros como OTAN y UE podríamos hacerlo, pero no es una decisión que pueda tomar Polonia por su cuenta, sino con sus aliados", ha afirmado Sikorski en una entrevista publicada este lunes por el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Sikorski ha argumentado que la protección de la población de "los restos que caigan" sería "mayor" si se pudieran desplegar drones y otros aparatos voladores "más allá de nuestro territorio". "Si Ucrania nos pide derribarlos en su territorio, eso nos beneficia. Si me pregunta personalmente, deberíamos pensarlo", ha apuntado.
Mueren dos personas en sendos ataques rusos en la región de Jersón
Al menos dos personas han fallecido este lunes en nuevos ataques llevados a cabo por el Ejército de Rusia contra territorios controlados por Ucrania en la provincia de Jersón (este), según las autoridades ucranianas. La Fiscalía de Jersón ha indicado a través de su canal de Telegram que un hombre de 73 años ha fallecido alrededor de las 15.00 horas (hora local) en un ataque con artillería en la localidad de Mikilske cuando se encontraba en el patio de su domicilio. "Sufrió lesiones incompatibles con la vida", ha declarado. Poco después, ha informado de que las Fuerzas Armadas rusas han atacado un vehículo con un dron y, tras ello, la persona que se encontraba en el interior ha muerto. Este ataque ha tenido lugar sobre las 15.40 horas (hora local) en la localidad de Belozerka.
Kiev informa de la caída de Starlink en el frente en medio del apagón global del servicio
Starlink ha dejado de funcionar en toda la línea del frente en Ucrania, una incidencia que coincide con el cese del servicio a nivel general comunicado por el dueño de la empresa de telecomunicaciones por satélite, Elon Musk.
“Starlink ha vuelto a caer en toda la línea del frente”, dijo el comandante de las fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert ‘Madyar’ Brovdi.
El Ejército ucraniano utiliza Starlink para sus comunicaciones. La postura crítica de Elon Musk con Kiev ha hecho temer en Ucrania que el multimillonario deje de dar servicio a sus Fuerzas Armadas, algo que de momento no se ha producido.
Trump exige a los países europeos endurecer las sanciones sobre Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a los países europeos a endurecer las sanciones contra Rusia y reiteró su exigencia de que cesen la compra de petróleo ruso como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania.
"Europa le compra petróleo a Rusia. No quiero que compren petróleo, y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero ellos tendrán que endurecerlas en proporción a lo que yo estoy haciendo", declaró Trump ante la prensa en Nueva Jersey.
María Mondéjar
La UE condena la incursión de drones rusos en Rumanía
Dos países de la UE han denunciado incursiones de drones rusos en su espacio aéreo en la última semana. El caso más reciente se produjo en Rumanía, donde el Ejército interceptó este sábado un avión no tripulado que había penetrado en su territorio. “Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa”, declaró el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, quien detalló que cazas de las Fuerzas Aéreas escoltaron al dron hasta que desapareció del radar a unos 20 kilómetros de la frontera. Lea aquí toda la información.
La inteligencia ucraniana confirma un ataque combinado a la logística ferroviaria rusa
La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR) confirmó este domingo un ataque combinado contra la logística ferroviaria rusa.
En declaraciones a la agencia Interfax, una fuente del GUR informó de una operación única en cuanto a su complejidad para interrumpir la comunicación ferroviaria rusa en la dirección Oriol-Kursk, llevado a cabo el sábado por la inteligencia ucraniana y las Fuerzas de Operaciones Especiales, y en la cual dos efectivos de la Guardia Nacional Rusa fueron eliminados y un tercero sufrió la amputación de ambas piernas.
Según la fuente, empleados de la empresa de ferrocarriles rusos descubrieron la víspera, en el tramo ferroviario entre Maloarjángelsk y Glazunovka, unas minas desconocidas, tras lo cual, al lugar del hallazgo acudió un equipo de ingenieros de la unidad especial de la Guardia Nacional.
Ucrania dice haber alcanzado con drones uno de las mayores refinerías rusas
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó este domingo del ataque anoche a una de las mayores refinerías rusas, situada en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia.
"En la noche al 14 de septiembre de 2025, unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en colaboración con otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, lanzaron un ataque contra la refinería de petróleo de Kirishi, en la región de Leningrado", escribe el Estado Mayor en Facebook.
El comunicado agrega que se registraron explosiones e incendios y se están precisando los resultados del ataque.
Zelenski pide a sus aliados detener con sanciones la maquinaria bélica rusa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió a sus aliados detener la maquinaria bélica rusa con la imposición de fuertes sanciones y aranceles a Moscú, y mostró comprensión por la postura de Estados Unidos, que exige para ello a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo.
En su discurso anoche a la nación, Zelenski señaló que "cualquiera que busque el fin de esta guerra debe tomar las medidas necesarias para detener la maquinaria bélica de Rusia" y dijo contar con que Estados Unidos, en cooperación con otros países, "tome medidas contundentes -sanciones y políticas arancelarias contundentes- que sirvan de argumento para muchos en todo el mundo".
Instó a todos los socios a "dejar de buscar excusas para no imponer sanciones concretas".
Rusia derriba 80 drones ucranianos sobre nueve regiones y el mar de Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 80 drones ucranianos sobre nueve regiones del país, incluido Leningrado, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, bajo control del Ejército ruso.
Según el parte de guerra de Defensa, las otras regiones atacadas son Briansk y Rostov, ambas limítrofes con Ucrania, Smolensk, Kaluga, Nóvgorod, Oriol y Riazán.
Precisamente, la más castigada durante la madrugada fue la fronteriza Briansk con una treintena de aparatos no tripulados de ala fija.
Rusia lanza un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia
Las autoridades rusas han anunciado este domingo que han lanzado un misil de crucero hipersónico contra un objetivo en el mar de Barents, en el océano Ártico entre Rusia y Noruega, en el marco de las maniobras militares realizadas conjuntamente con Bielorrusia y que tienen lugar en un momento de grandes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la reciente interceptación de drones rusos en el espacio aéreo de otros países, como Polonia.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que durante estas maniobras, denominadas 'Zapad-2025', la "Flota del Norte lanzó un ataque con misiles contra un enemigo simulado" y, para ello, realizó "un disparo práctico de un misil hipersónico 'Zircon' contra un objetivo marítimo".
"Según datos de control objetivo recibidos en tiempo real, el objetivo ha sido destruido por un impacto directo", reza un comunicado de la mencionada cartera ministerial publicado en su canal de Telegram, donde ha agregado que la zona donde se ha realizado el lanzamiento había sido cerrada previamente" al tráfico marítimo y aéreo civil.
