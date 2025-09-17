En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Israel abre una segunda carretera durante 48 horas para forzar la salida de ciudad de Gaza
El Ejército israelí abrirá este miércoles a las 12.00 hora local (9.00 GMT) una segunda carretera que atraviesa la Franja de Gaza de norte a sur para que la población de la ciudad de Gaza se desplace forzosamente hacia el sur, la cual permanecerá abierta durante 48 horas. (Seguir leyendo)
Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel
Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han afirmado este martes haber realizado dos operaciones militares contra Israel, una contra Yafa, en el oeste de Israel, y otra contra Eilat, en el sur, horas después de que el Ejército israelí identificase un misil y se activasen las alarmas en varias zonas del país.
"Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar cualitativa utilizando un misil balístico hipersónico contra un objetivo sensible del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", próxima a Tel Aviv, ha afirmado a través de Telegram el portavoz militar hutí, Yahya Sari, que ha celebrado el éxito de la operación en provocar la huida a refugios de los habitantes.
Asimismo, ha afirmado que la fuerza de drones hutí ha realizado "exitosamente" otra operación contra el aeropuerto de Ramon, en Eilat, en el extremo sur de Israel.
Milei dice que Israel es atacado porque es base del capitalismo
El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este martes en Paraguay que Israel es la base de la cultura occidental y el capitalismo y por esa razón, según dijo, es atacado desde la izquierda.
"El capitalismo está construido sobre las bases de los valores judeocristianos y por eso es que atacan a las personas de fe y por eso también es que atacan con tanta violencia a Israel, porque en el fondo Israel es el bastión de occidente porque es la base de la cultura occidental", dijo Milei en un foro de jóvenes emprendedores en Asunción.
Guterres dice que Israel "está dispuesto a llegar hasta el final" y no está interesado en las negociaciones
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes que Israel está dispuesto a llegar "hasta el final" y que no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza que permita también liberar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Parece que Israel está decidido a llegar hasta el final (...) Con el ataque ocurrido en Qatar, no parece que Israel esté interesado en llevar a cabo negociaciones serias para un alto el fuego y la liberación de los rehenes", ha dicho durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York, agregando que esto tendrá "dramáticas consecuencias" desde el punto de vista israelí, ya que no permitirá liberar a los secuestrados.
Israel mata a un centenar de palestinos en Gaza y miles de personas huyen al sur
El Ejército israelí mató el martes a un centenar de palestinos en la Franja de Gaza, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales; al tiempo que miles de gazatíes huyeron hacia el sur tras el inicio de la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza. Más de 50 de esos fallecidos llegaron al Hospital Shifa, el más importante del enclave y localizado en la asediada ciudad de Gaza. Entre ellos, la mayoría eran niños (22) y mujeres (21), según confirmó a EFE una fuente de este centro.
España y otros 15 países con ciudadanos en la flotilla a Gaza advierten a Israel contra ataques
Los ministros de Exteriores de España y de otros 15 países con ciudadanos a bordo de la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza han expresado este martes su preocupación por la seguridad de sus integrantes y han advertido a Israel en contra de ataques o detenciones ilegales en aguas internacionales. En un comunicado conjunto, José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, y Sudáfrica han expresado su "preocupación por la seguridad" de la flotilla, "una iniciativa de la sociedad civil en la que participan ciudadanos de nuestros países".
Israel intercepta un misil lanzado desde Yemen tras atacar posiciones hutíes en el puerto de Hodeida
El Ejército de Israel ha informado este martes de que ha interceptado un misil lanzado desde territorio yemení poco después de atacar posiciones de los rebeldes hutíes en el puerto de Hodeida, situado en el oeste de Yemen. "Las fuerzas israelíes han identificado un misil lanzado desde Yemen hacia territorio israelí. Las alertas se han activado de acuerdo a la política existente", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha indicado que las sirenas antiaéreas han sonado en Jerusalén. Horas antes, las fuerzas de Israel han atacado Yemen en respuesta a los "reiterados ataques de los hutíes contra territorio israelí, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra", según han explicado.
La UE no cambia de posición sobre el genocidio en Gaza pese al informe de comisión de ONU
La Unión Europea (UE) afirmó este martes que su posición sobre si se está produciendo un genocidio en Gaza no ha cambiado al considerar que corresponde a los tribunales determinarlo, después de que una Comisión de Naciones Unidas concluyera que Israel lo ha cometido.
“En cuanto a la determinación del genocidio, nuestra posición no ha cambiado y lo reiteraré aquí una vez más: determinar si se han cometido o no crímenes internacionales, incluido el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales, así como de los tribunales y cortes internacionales que puedan tener jurisdicción”, señaló el portavoz comunitario de Exteriores Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).
