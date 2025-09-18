Guerra en Oriente Próximo, en directo: Se recrudecen los ataques de Israel en la ciudad de Gaza con más de 100 muertos en 24 horas

La Sanidad gazatí denuncia que Israel bloquea el acceso de combustible a la ciudad de Gaza

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza denunció este miércoles que el Ejército israelí obstaculiza "deliberadamente" los intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para introducir combustible en la ciudad de Gaza (norte), necesario para hospitales y transporte.

"La ocupación israelí está obstaculizando deliberadamente los intentos de la Organización Mundial de la Salud de suministrar combustible a los hospitales de la Franja de Gaza", recoge el texto publicado por el ministerio.